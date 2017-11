Politiikka

Suomi valmistelee lisäjoukkojen lähettämistä Afganistaniin – ”Pyyntö on tullut useita eri kanavia pitkin”

Suomi

Lisäjoukoista

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tällä hetkellä

Yhden

Suomen