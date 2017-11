Sdp:n vaihtoehtobudjetti suuntaisi rahaa koulutukseen – puolue verottaisi hyvätuloisia ja pankkeja nykyistä enemmän

Politiikka

Sdp esittää vaihtoehtobudjetissaan oppivelvollisuuden pidentämistä 18-vuotiaaksi asti ja toisen asteen koulutuksen muuttamista maksuttomaksi.Sdp laskee Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen Vattin arvion pohjalta, että tämä maksaisi ensimmäisenä vuonna 20 miljoonaa euroa.Puolueen vaihtoehtobudjetissa on vahva koulutuspainotus sillä perusteella, että pelkän peruskoulun varassa olevat työllistyvät heikommin kuin pidemmälle opiskelleet.Lisäksi puolue toistaa vaihtoehtobudjetissaan pitkin syksyä esittämänsä vaatimuksen, että julkisen sektorin lomarahat tulee maksaa normaalisti vuosina 2018 ja 2019. Niitä leikattiin kilpailukykysopimuksessa.Tämän kustannus julkiselle sektorille olisi 150 miljoonaa euroa vuodessa.toteuttaisi myös perhevapaiden uudistuksen heti. Lisäksi se alentaisi varhaiskasvatusmaksuja hallituksen suunnittelemaa enemmän, 38 miljoonaa euroa. Hallituksenkin alennus saa tunnustusta, vaikka se Sdp:n mielestä jää puolitiehen ja sisältää valuvikoja.”Yhden lapsen yksinhuoltajan maksut laskevat hallituksen mallissa huomattavasti muita perheitä vähemmän”, Sdp:n vaihtoehtobudjetissa sanotaan.Lisäksi hallituksen mallissa varhaiskasvatuksen maksuprosentit on yhtenäistetty niin, että prosentit nousevat kolmen hengen ja sitä suuremmissa perheissä. Se tarkoittaa Sdp:n mukaan sitä, että maksut nousisivat näissä perheissä nykyistä nopeammin tulojen kasvaessa.Sdp:n pitkän aikavälin tavoitteena on, että varhaiskasvatus olisi kokonaan maksutonta.Sdp peruisi myös opiskelijoiden opintorahan 84 miljoonan euron leikkauksen. Lisäksi puolue peruisi ammatillisen koulutuksen 190 miljoonan euron määrärahavähennykset ja yliopistojen perusrahoituksen 69 miljoonan euron leikkaukset.on tarkoitus esitellä uskottavat vaihtoehdot, joten puolueiden on kerrottava myös, miten leikkausten perumiset ja uudet määrärahat rahoitetaan.Sdp peruisi hallituksen yrittäjille lupaaman verovähennyksen ja metsänomistajille luvatun metsälahjavähennyksen. Lisäksi Sdp tekisi ansiotulojen verotukseen uuden veroluokan yli 90 000 euroa vuodessa ansaitseville. Heidän verotustaan kiristettäisiin kahdella prosentilla.Pieni- ja keskituloisten työntekijöiden ja eläkeläisten verotusta kevennettäisiin.Pääomatulojen eli esimerkiksi osinkojen ja vuokratulojen verotusta kiristettäisiin. Listaamattomista yrityksistä saatujen osinkojen verohuojennusta supistettaisiin.Nordea voisi miettiä Suomeen muuttoa uudestaan, jos Sdp olisi vallassa, sillä puolue haluaisi rahoitusalaan kohdistuvan veron, jolla se laskee saavansa 230 miljoonan euron verotulot. Voimalaitosverolla kerättäisiin 85 miljoonaa, ja makeisveron tilalle tulisi ”terveysperusteinen vero”, jonka tuottoarvio on 102 miljoonaa euroa.Lisäksi ”ylisuuri” autoveron alennus peruttaisiin, mikä tuottaisi valtiolle 40 miljoonaa euroa.Sdp laskee, että se pystyisi kehittämään yli 1,9 miljardia euroa enemmän tuloja valtiolle kuin nykyhallitus, jos laskee yhteen muutokset nykyisiin veroihin, kokonaan uudet verolähteet ja Sdp:n kehittämät muut tulonlähteet.Näihin kuuluvat muun muassa aiemmista puolueen vaihtoehtobudjeteista tutut Sitran ja Suomen Pankin varojen käyttäminen sekä harmaan talouden ja verovälttelyn torjunnasta saadut tulot.