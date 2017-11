Presidentti ja hallitus voivat päättää suuresta sotaharjoituksesta jo joulukuun alussa – ensi vuoden kalenterissa lähes sata harjoitusta

Politiikka

Presidentti ja hallitus voivat päättää suuresta sotaharjoituksesta jo joulukuun alussa – ensi vuoden kalenteri

Päätös

Suurharjoituksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Puolustusministeri

Niinistön

Ensi