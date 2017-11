Politiikka

Tampereen uuteen yliopistoon haetaan jo rehtoria, vaikka lakiesityksestä löytyi perustuslakiongelmia

Tampereen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Äskettäin

Siirtymäkauden

Valiokunnan

Tieteentekijöiden

Tampereen