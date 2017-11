Valtiovarainministeri Orpo: Varjobudjetit ovat toiveiden tynnyreitä ja ”höttöisellä pohjalla” – Sdp:n esitystä Sitran rahaston nakertamisesta pidettiin ryöstönä

Fakta

Budjetin tie



Hallitus antoi vuoden 2018 talousarvioesityksensä eduskunnalle syyskuussa.



Budjettilaeista osa on jo eduskunnan hyväksymiä, osa on vielä valiokunnissa käsittelyssä.



Lopulta valtiovarainvaliokunta laatii talousarviosta mietinnön, joka tulee palautuskeskusteluun eduskunnan täysistuntoon joulukuussa.



Hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi hyväksytään lopullisesti joulun alla, kun vastaesityksistä on äänestetty.