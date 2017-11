”Mikä liittoutumattomuus?” kysyy ulkopoliittisen instituutin tutkimuspaperi – Tutkijan mukaan Suomi on hilautunut entistä lähemmäs Yhdysvaltoja sekä poliittisesti että sotilaallisesti

Politiikka

”Mikä liittoutumattomuus?” kysyy ulkopoliittisen instituutin tutkimuspaperi – Tutkijan mukaan Suomi on hilautu

Suomen

Paperin mukaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lisäksi Suomi

HS:n tuoreimman

Pesu uskoo