Politiikka

Juhana Vartiainen: Suomen työttömistä vain 40 000 pystyy oikeasti työllistymään – ”Se on ihan eri koko­luokka

”Tässäkin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hallitus

Vartiainen

Toinen

”Se, että järjestöt kiristävät hallitusta ja koordinoivat sen täkäläisten demaripoliitikkojen kanssa, on ollut minusta täysin sietämätöntä.”

Seuraavan

Vartiaisen

Viisi kysymystä Juhana Vartiaiselle