Vielä hetki sitten Sdp oli paniikissa ja Rinteen asema horjui, arvioi politiikan asiantuntija – Miten puolue käänsi gallup-menestyksensä?

Politiikka

Vielä hetki sitten Sdp oli paniikissa ja Rinteen asema horjui, arvioi politiikan asiantuntija – Miten puolue k

Vielä

Nyt

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Majanderin

”Sdp on nyt asettunut ja sopeutumassa siihen, että näillä mennään.”

Nyt

Rauhoittumisesta