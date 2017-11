Politiikka

Kysely: Nuorille ruotsin kielen asema ei ole yhtä tärkeä kuin vanhemmille

Suomenkielisten

Nuorten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vastaavanlaista

Ajatuspaja e2

Tutkijoiden

”Mielenkiintoista

Ruotsin

”Yksinkertaisin