Hallitus perää toimia rajavalvonnan tehostamiseksi – Linjaukset miellyttivät eurooppaministeri Terhoa

linjasi tiistaina EU-ministerivaliokunnassaan toimia ”muuttoliikkeen tehokkaaseen hallintaan”.Hallituksen mukaan muuttoliikkeen syihin pitää pystyä vastaamaan tehokkaammin, ulkorajavalvontaa pitää tehostaa ja samoin palautuksia. Schengen-järjestelmästä hallitus haluaisi toimivamman.Suomen pidemmän aikavälin tavoite on, että maahanmuuttokysymystä hoidetaan entistä enemmän pakolaisten uudelleensijoittamisen, kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta ja läheisemmässä yhteistyössä YK:n kanssa.Eurooppaministeri(sin) ilmaisi tyytyväisyytensä hallituksen linjauksiin."Suomen tavoitteena on, että EU:n ja Suomen turvapaikanhakijamäärät laskevat. Pakolaiskiintiötä ei nosteta ja turvapaikanhakijoiden taakanjaon on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Palautusten ja rajavalvonnan on oltava tehokkaita. Nämä ovat järkeviä linjauksia", Terho sanoi tiedotteessaan.uudesta turvapaikanhakijoiden taakanjakomekanismista käynnistyy, Suomi asettaa Terhon mukaan ennakkoehdoksi, että jäsenmaiden aiemmin tekemät siirrot otetaan huomioon."Suomi kantoi vastuunsa taannoisessa kriisimekanismissa, useimmat muut maat eivät.”Pakolaisleirien elinolosuhteita tulee Suomen linjan mukaan parantaa siten, että kotiinpaluun odottamisesta leireillä tulee entistä varteenotettavampi vaihtoehto sen sijaan että ihmiset lähtevät Eurooppaan.