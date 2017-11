Matti Vanhanen käynnisti vaalikampanjansa moittimalla Suomen ulkopolitiikkaa, taistelutahtoa yritetään nostattaa vaaliämpäreillä – ”Ihmiset ovat kauhean kiinnostuneita ämpäreistä”

Politiikka

Matti Vanhanen käynnisti vaalikampanjansa moittimalla Suomen ulkopolitiikkaa, taistelutahtoa yritetään nostatt

Keskustan

Kokouksessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ämpärit olivat

Vanhanen, 62, kertoi

Linjapuheessaan Vanhanen

Vanhanen sanoi

Vanhanen toimi

Linjapuheessaan

Matti Vanhanen