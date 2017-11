Politiikka

Ulkoministeri Timo Soini Berliinissä: Angela Merkelin aika on ohi, jos Saksaan ei saada enemmistöhallitusta

Berliini

Jos

Saksan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Soini

Soini

Sosiaalidemokraatit