Politiikka

Sauli Niinistö ajattelee oikeistolaisimmin, Huhtasaari on konservatiivisin – katso HS:n vaalikoneesta, kuka pr

Presidenttiehdokkaat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

http://www.vaalikone.fi/presidentti2018/

Oikeistolaisimmin

Hyvin

Kyllösen ja Vanhasen mielipiteet muuttuivat selvästi.

HS

Vastausten

Miksi

Helsingin Sanomien presidentinvaalikone on julki osoitteessa HS.fi/vaalikone http://www.vaalikone.fi/presidentti2018/