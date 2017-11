Supo muuttaa pois Ratakadulta – luvassa upouudet tilat keskeltä Kaartinkaupunkia, Puolustusvoimien tiloja puretaan

Politiikka

Supo muuttaa pois Ratakadulta – luvassa upouudet tilat keskeltä Kaartinkaupunkia, Puolustusvoimien tiloja pure

Suojelupoliisi

Valtion

eli Supo muuttaa pois pitkäaikaisista toimitiloistaan Helsingin Ratakadulta. Supolle on luvassa kokonaan uudet tilat lähistöltä Kaartinkaupungista.Supo on Suomen valtion sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaava sisäministeriön alainen poliisiyksikkö. Se vastaa muun muassa terrorismintorjunnasta ja vastavakoilusta.Ratakatu on ollut Supon sijaintipaikkana aina siitä lähtien, kun sen edeltäjä Valtiollinen poliisi eli Valpo perustettiin 1940-luvulla. Suojelupoliisina se aloitti vuonna 1949.Senaatti-kiinteistöt julkisti keskiviikkona Supon uusiin toimitiloihin liittyneen kaupunkikuvallisen ideakilpailun tulokset. Ideakilpailuun kutsutut neljä arkkitehtitoimistoa antoivat ehdotuksensa uudisrakennuksen ulkoasusta.Kilpailun voitti Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Adagio. Palkintolautakunta perusteli voittajan valintaa ehdotuksen vähäeleisen, klassisen arkkitehtuurin luontevalla sopeutumisella Kaartin kaupunkikuvaan.Ehdotuksen todettiin myös olevan teknisesti kehityskelpoinen ja kustannustasoltaan tavoitteiden mukainen.rakentamisesta ei ole vielä tehty. Supon tulevan talon paikalla on nyt puolustusvoimien toimitiloja, jotka purettaisiin uudisrakennuksen tieltä.Suunnitteluvaiheen perusteella päätetään hankkeen rahoituksesta ja toteutusaikataulusta. Toimitilat voisivat olla käytössä aikaisintaan vuonna 2021.Supon toimitilat Ratakadulla ovat kiinteistöissä, joista vanhimmat on Senaatti-kiinteistöjen tiedotteen mukaan rakennettu 1800-luvun lopussa. Jos Suojelupoliisi siirtyy pois kiinteistöistä, alkaa Senaatti hakea tiloille uutta käyttötarkoitusta.