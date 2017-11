Keskustan uusi meppi Elsi Katainen vaatii lisää susien kaatolupia ja lähtee Brysseliin karsimaan pilkuntarkkoja säännöksiä – ”Rikkalapiota ja harjaa ei saa pitää wc-tiloissa”

Politiikka

Keskustan uusi meppi Elsi Katainen vaatii lisää susien kaatolupia ja lähtee Brysseliin karsimaan pilkuntarkkoj

Liki

Brysseliin

EU-lainsäädäntöön

Yrityslainsäädännön

Kataista

EU:ssa

Täysin

EU:n

Politiikan