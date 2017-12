Politiikka

Tv- ja elokuva-alan tuotantoyhtiöitä uhkaa parin päivän lakko – riitaa on etenkin palkankorotuksista

Elokuva- ja televisiotuotantoa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lakko koskee

Riita koskee

uhkaa parin päivän lakko, mikäli osapuolet eivät pääse sopuun uusista työehdoista.Kyse on niin sanotuista indietuotantoyhtiöistä, jotka tekevät elokuvia, mutta myös ohjelmia muun muassa Ylelle ja MTV:lle. Ylen ja Mediahubin toimittajien työehdoista on jo tehty sopimus.Vastaavista työtaistelutoimista on päättänyt myös Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME.Työnseisaus pidetään 15.–16. joulukuuta. Alalla julistettiin perjantaina myös ylityökielto.noin tuhatta elokuva- ja tv-alan tuotannoissa toimivaa. He työskentelevät muun muassa pitkien elokuvien, lyhytelokuvien, dokumenttielokuvien, videoelokuvien, mainosten ja mainoselokuvien sekä tv-ohjelmien tuotannossa ja lähettämisessä.Työtaistelutoimet koskevat sekä liittoihin järjestäytyneitä että järjestäytymättömiä työntekijöitä ja tuotantoyhtiöitä.ylipäätään koko seuraavaa työehtosopimusta. Palkansaajat ovat tyytymättömiä työnantajien esittämiin palkankorotuksiin, jotka olisivat yleiskorotuksina maksettuna vuosittain 0,6 prosenttia. Se on selvästi alle yleisen tason.Työntekijäpuoli haluaa myös muun muassa uuden iltalisän ja rajoittaa työpäivän enimmäispituutta. He haluavat myös sitä, että sopimus olisi yleissitova eli koskisi koko alaa, joka ei perinteisesti ole ollut kovin järjestäytynyt.