”Sote-herra” Tuomas Pöysti antoi kasvot urakalle, jonka aikataulu poukkoili ja josta tuli odotettuakin vaikeampi: ”Se oli inhimillisesti hyvin raskasta”

sote- ja maakuntauudistuksen arkkitehtinä ahertanut alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti https://www.hs.fi/haku/?query=tuomas+poysti pääsee joulutauon jälkeen vuoden 2018 alusta aloittamaan unelmatyössään oikeuskanslerina.Pöysti paljastaa olleensa kiinnostunut maan ylimmän laillisuusvalvojan työstä jo ennen kuin aikoinaan otti sote-tehtävän vastaan muutaman päivän harkinnan jälkeen. Mietintä oli tarpeen, sillä ”sote-herran” roolistahan saattaisi muodostua este oikeuskansleriksi pääsylle.Sekin oli tiedossa, ettei takuita sote-valmistelun onnistumisesta ollut. Aavistuksen Pöystiä hirvitti jo etukäteen, mutta urakka osoittautui vielä vaikeammaksi kuin hän oli kuvitellut: ”Se oli inhimillisesti hyvin raskasta, kun tekemistä oli niin paljon ja päivät olivat aivan sairaan pitkiä.”tarkastusviraston pääjohtajana vuodesta 2007 työskennellyt Pöysti veti jo kesällä 2015 sote- ja aluehallintouudistusten selvityshenkilötyöryhmää. Edellisellä vaalikaudella hän oli perehtynyt kuntauudistukseen ja ollut myös säännöllisesti perustuslakivaliokunnan valtiosääntöasiantuntijana.Pöysti ei halua kerätä sääliä eikä olla jälkiviisas, mutta suostuu listaamaan muutamia syitä valmistelun mutkiin. Poliittista ohjausta hän ei sinänsä syytä, sillä se kuuluu demokraattiseen yhteiskuntaan. Esimerkiksi virkamiehillä ei ole vastaavaa mandaattia kansalta.aikataulutuksessa poliittinen ohjaus poukkoili Pöystin mukaan pahoin, kun ensin haaskattiin aikaa, sitten tehtiin ylikireä aikataulu ja sitten taas jouduttiin antamaan lisää aikaa: ”Olisihan se parempi, jos alun perin olisi riittävän kirkas ja realistinen aikataulu, mutta vaalikausihan on niin hirveän lyhyt.”Pöystin mukaan suomalaisessa asioitten valmistelussa on sekin vika, että ylätason tavoitteet ovat hyvin suuret ja korkealla, mutta ennen toimeenpanoa ei laadita mitään tavoitteiden väliversiota, kuten Ruotsissa tehdään.”Hallittavien asioiden määrä oli perin iso, ja tekemisen määrä lisääntyi, kun järjestämisuudistuksen lisäksi valmisteluun tulivat yhtä aikaa myös rahoituksen monikanavaisuus ja valinnanvapaus”, Pöysti muistelee syksyä 2015, kun sote vei hallituksen kriisin partaalle ja hänen juuri aloittamaansa työhön tuli lisäkierteitä.mukaan aikaisemmin ei ollut myöskään mietitty tarpeeksi rahoitusta eikä digitalisaation mahdollisuuksia. Maakuntien ja kuntien luottamuksen rakentamiseen olisi Pöystin mukaan pitänyt panostaa enemmän ja aiemmin.Myös hallituksen erillinen säästöpäätös keskittää erikoissairaanhoitoa on ollut omiaan sotkemaan uudistusta. Keskittämisasetuksen toteutuksen ongelmat kärjistyivät äsken Lapissa, jossa ei vielä ole yhtä maakuntaa, vaan Meri-Lapin ja pohjoisen Lapin riitely on johtamassa mittavaan palveluiden ulkoistukseen.on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä”, Pöysti yhtyy perustuslakivaliokunnan arvioon soten merkityksestä, koska tarvitaan kuntia vahvempia hartioita. Myös kustannusten kasvun hidastumista kolmen miljardin euron verran hän pitää mahdollisena, mikäli digitalisaatio ja uudistuksen toimeenpano pystytään hoitamaan kunnolla.Pöystin mukaan kokonaisuudistusta ja kunnon pelisääntöjä esimerkiksi ulkoistukseen tarvitaan siksikin, että nyt näyttää syntyvän ”aika villejä järjestelyjä”.”Valtakunta saattaisi ajautua tilaan, jossa eriarvoisuus kasvaisi ja vakuutusperusteisuus lisääntyisi, kun lähi- ja perustason palveluita järjestäisivät liian heikot toimijat.”sote-valmistelusta Pöysti vetäytyi kesällä, mutta oli esimerkiksi kiisteltyä yhtiöittämistä kaavailemassa. Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen ehdotus, jonka mukaan maakunnalla olisi velvollisuus yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, oli perustuslain vastainen.”Meillä oli se käsitys, että yhtiöittäminen olisi hyväksyttävissä, kun riskejä on ensin purettu”, Pöysti kertoo.Valinnanvapauslakiluonnoksen uusimpaan versioon toisesta kiistanaiheesta eli asiakassetelistä Pöysti ei ota suoraan kantaa. Sen sijaan hän pitää pitkän esitelmän siitä, kuinka tärkeää on tasapainoilla täydellisen valinnanvapauden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden, sekä toisaalta yksityisten ja julkisten palveluiden välillä: ”Julkisella vallalla täytyy olla keinot taata, että kaikilla on riittävästi saatavilla sote-palveluita.”Pöysti aikoo harrastaa myös laillisuusvalvojan työssään ottamalla etäisyyttä esimerkiksi keskusteluun perustuslain liian isosta tai pienestä roolista lainsäädännössä. ”En pidä koko termistä perustuslakifundamentalismi, enkä osaa itseäni sijoittaa sillä akselilla. Ehkä en ole tyypillinen perusoikeusjuristi, vaan korostan oikeuksien tasapainoa.””Oikeusvaltio on muutakin kuin lakien noudattamista. Oikeudet eivät saa olla tyhjiä lupauksia, vaan oikeaa soveltamista. Ehkä olen kontekstuaalinen realisti”, Pöysti määrittelee itsensä.Pöystin mukaan lainvalmistelun taso on 2000-luvulla ollut hyvää ja jopa parantunut, joskin epätasaisuuttakin esiintyy. ”Hallitukset – muutkin kuin nykyinen – ovat usein fiksaantuneet yhteen näkökulmaan, jolloin perusoikeuksien tasapainotus on voinut jäädä heikoksi. Myös kiireestä ja epärealistisista aikatauluista johtuvaa hutilointia on”, Pöysti yhtyy edeltäjänsä Jaakko Jonkan https://www.hs.fi/haku/?query=jaakko+jonkan esittämään kritiikkiin.kritisoiko Pöysti nyt osin jo itseään? Entä, jos oikeuskanslerille tulee kanteluita, joissa joutuu tarkastelemaan myös soten valmistelua?”Minun pöydälleni ei valtioneuvostossa tule valmistelemiani asioita, ja kanteluissa pitää huolella katsoa, että ne menevät apulaisoikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen käsittelyyn”, Pöysti sanoo ja muistuttaa, että myös tuomioistuinjuristeilla on usein asiantuntijataustansa.Pöysti haluaisi toisaalta selventää oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen työnjakoa, koska nyt tehtävät menevät osin päällekkäin.laillisuusvalvonta on Pöystin mukaan ohentunut verrattuna vanhojen lääninhallitusten aikaan. ”Tulisi olla myös vahvoja ensisijaisia perusoikeuksien valvojia kentällä”, Pöysti sanoo.Vastaisuudessa tehtäviä esimerkiksi aluehallintovirastoista, ely-keskuksista [elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus] sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta on määrä koota uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon Luovaan. Pöysti toivoo, että se korjaa oikeusturvaongelmia, jotka osin johtuvat voimavarojen puutteesta.

1. Kehu poliitikko.

”Presidentti K. J. Ståhlberg https://www.hs.fi/haku/?query=k.+j.+stahlberg oli myös oikeustieteilijä ja poliitikko. Hänellä oli hyvin selkeä näkemys oikeusvaltion johtajuudesta. Hän yritti kolme kertaa maakuntauudistusta, mutta epäonnistui siinä.”

2. Kuka lobbasi sinua viimeksi?

”Söimme Smolnassa [Valtioneuvoston juhlahuoneisto] suurten kaupunkien päätöksentekijöiden kanssa lounasta, mutta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko https://www.hs.fi/haku/?query=annika+saarikko oli kyllä maksaja.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

”Luin uudestaan poptähti Cyndi Lauperin https://www.hs.fi/haku/?query=cyndi+lauperin omaelämäkerran. Siinä on hauskoja anekdootteja 1980-luvulta. Muistelmat on myös kiinnostavasti kirjoitettu.”

4. Mikä saa sinut suuttumaan?

”Jos lupauksia ei pidetä ja se yritetään vielä kätkeä.”

5. Mitä teet viikonloppuna?

”Tulen toimimaan juniorijalkapalloilua harrastavan poikani tuki- ja huoltotehtävissä. Tuen myös tyttäreni ratsastusharrastusta taluttamalla hevosta, vaikka oikeastaan pelkään hevosia.”