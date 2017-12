Presidenttiehdokkaat haluavat kuulla Natosta kansan kannan, vaikka Haavisto pelkää vaikuttamista – Huhtasaari: ”Kyllä isiltä ja äideiltä pitää kysyä”

Politiikka

Presidenttiehdokkaat haluavat kuulla Natosta kansan kannan, vaikka Haavisto pelkää vaikuttamista – Huhtasaari:

Presidenttiehdokkaista

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Haavisto

Viikko

Istuva

Nato-jäsenyyttä