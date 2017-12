Laura Huhtasaari kehui itsenäisyyspäivän äärioikeistolaista 612-marssia ”hienoksi kulkueeksi” – ”Olen ymmärtänyt, että se on poliittisesti tunnukseton”

Politiikka

Laura Huhtasaari kehui itsenäisyyspäivän äärioikeistolaista 612-marssia ”hienoksi kulkueeksi” – ”Olen ymmärtän

Tasavallan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Panu

HS

https://www.hs.fi/haku/?query=esa+holappa

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/15/nain-toimii-suomen-vastarintaliike