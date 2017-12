Politiikka

Lakiluonnokset: Kansalaisille ei ehdotonta oikeutta tietää itseensä kohdistuneesta tiedustelusta – Supo ja Puo

Tiedustelulakeja

Virkamiehet

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Joistakin

Sisäministeriö

Tiedustelulakien