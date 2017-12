Eero Heinäluoma suunnittelee häitään ja povaa hallitukselle raskasta kevättä: ”Sinisille rahaliiton tiivistäminen on kohtalonkysymys”

Politiikka

Viisi kysymystä Eero Heinäluomalle

kansanedustaja Eero Heinäluoma https://www.hs.fi/haku/?query=eero+heinaluoma , 62, mietti pitkään, lähteäkö ehdolle presidenttikisaan. Ei lähtenyt.Moni veikkaa, että Heinäluoma jäi odottamaan vuoden 2024 presidentinvaaleja. Hän on osaamisellaan ja kokemuksellaan yksi demareiden ulkopolitiikan ykkösketjulaisista – ja tietysti tunnettu pelimies.Heinäluoman nimi on mukana myös arvailuissa seuraavan hallituksen ulkoministeriksi, jos Sdp:n gallupkannatus jatkuu eivätkä Erkki Tuomioja https://www.hs.fi/haku/?query=erkki+tuomioja (sd) tai Jutta Urpilainen https://www.hs.fi/haku/?query=jutta+urpilainen (sd) pyri tehtävään.”En puhu enkä edes mieti. Politiikassa viikko on pitkä aika. Sen on elämä opettanut”, Heinäluoma sanoo.harmittelee, että presidentinvaalien puheenaiheet näyttävät rajautuneen vain Naton ympärille. Suomen ulkopolitiikkaa hän luonnehtii myös kovin Itämerelle keskittyväksi.”Ymmärrettävästi Ukrainan kriisin jälkeen näin kävi, mutta eihän tämä voi olla pysyvä olotila. Laveammallekin pitää katsoa.”Ulkopolitiikan selvänä virheenä Heinäluoma pitää Suomen jättäytymistä ydinaseet kieltävän YK-sopimuksen ulkopuolelle.”Suomen mukaanmeno ydinaseet kieltävään sopimukseen pitäisi ottaa uudelleen harkintaan. Meidän diplomaateillemme tuli minusta ajatusvirhe, kun Suomi jäi sopimuksesta ulos. Kaikki muut Euroopan liittoutumattomat maat olivat sopimusneuvotteluissa mukana.”Heinäluoman mielestä Suomen pitäisi muuttaa kantansa, allekirjoittaa sopimus ja tehdä sopimuksen eteenpäin viemisestä ulkopolitiikan uusi kärkihanke.YK:ssa hyväksytyn ydinasekieltosopimuksen puolesta äänesti 122 maata. Kaikki ydinasevaltiot ja liki kaikki Nato-maat kuitenkin boikotoivat äänestystä.Ulkoministeri Timo Soini https://www.hs.fi/haku/?query=timo+soini (sin) perusteli Suomen kantaa sillä, että ”ei ydinaseita riisuta ilman ydinasevaltoja”.”Minusta perustelut ovat kestämättömät. Olemmehan me olleet mukana jo vuonna 1968 hyväksytyssä ydinsulkusopimuksessa, vieläpä sen ensimmäisenä allekirjoittajana. Eivät siihenkään tulleet kaikki mukaan”, Heinäluoma sanoo.”En tunne Suomen päätöksen taustoja, mutta toivon, että tässä ei ole kysymys Suomen ja Yhdysvaltain suhteista tai Nato-asioista. Kun katsoo karttaa, niin ymmärtää, että ydinaseiden käytössä Suomi Venäjän naapurina kuuluisi suuriin häviäjiin.”konkariedustaja ennakoi tuulisia aikoja.EU-komission uunituore suunnitelma Euroopan rahaliiton Emun tiivistämisestä voi Heinäluoman mukaan natisuttaa pahasti hallituksen rakenteita.”Emusta voi tulla Sipilän hallituksen olemassaolon totuustesti jo heti keväällä. Emun tiivistäminen voi osoittautua hallitukselle jopa vaikeammaksi palaksi kuin sote, joka sekin on todella hankala asia”, Heinäluoma arvioi.”Jos rahaliittoa ruvetaan syventämään euromaiden yhteisvastuuta lisäämällä, se jakaa varmasti keskustan rivit mutta olisi sinisille suorastaan fataali kohtalonkysymys: sinisethän ovat jo vuosia julistaneet koko EU:n tarpeettomaksi.”mukaan Emun kohtalo ratkaistaan pitkälti Saksan hallitusneuvotteluissa: maan demokraatit voivat nostaa rahaliiton tiivistämisen ykkösasiaksi.Suomi on jo ilmoittanut vastustavansa kasvavaa yhteisvastuuta.”Pidän Suomen linjaa järkevänä: jokaisen maan täytyy vastata omista veloistaan. Jos Suomen hallitus kuitenkin hyväksyisi yhteisvastuun lisäämisen sinisten tuella, olisi siinä oppositiossa ihmettelemistä”, Heinäluoma sanoo.Hänestä hallituksen ”elämänlanka” on käynyt jo kovin ohueksi.”Enemmistö eduskunnassa on niin kapea, että hallituspuolueiden riveistä ei voi enää kukaan lähteä ilman että koko hallitus hajoaa. Eikä ole itsestään selvää, että eduskunnasta löytyisi edes uutta enemmistöpohjaa.”sanoo jakavansa tasavallan presidentti Sauli Niinistön https://www.hs.fi/haku/?query=sauli+niiniston kannan siitä, että perussuomalaisten jakautumisen jäljiltä olisi pitänyt käydä ainakin minihallitusneuvottelut.”Olisi jäänyt paljon pulinaa pois, ja kansanvallan kannalta lopputulos olisi ollut parempi.”Se, että sinisillä on prosentin kannatus ja viisi ministeriä, on Heinäluoman mukaan ”ainakin hyvin neuvoteltu”.Helmikuussa perussuomalaisten kahtiajako heijastuu jo puhemiesvalintoihin: siniset menettää puhemiehen, ja nuija siirtyy Ilkka Kanervalle https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+kanervalle (kok). Demareille on luvassa varapuhemiehen paikka.Jos Mauri Pekkarinen https://www.hs.fi/haku/?query=mauri+pekkarinen (kesk) jatkaa, vahvoilla ovat demarinaiset, kuten Urpilainen tai Tarja Filatov https://www.hs.fi/haku/?query=tarja+filatov . Heinäluoma myöntää, että paikka kiinnostaisi häntäkin.”Kyllä se kiinnostaa, mutta en tiedä, onko se tällä kertaa minun paikkani. Sinne on muitakin hyviä ehdokkaita. Tosin jos siihen tehtävään lähtee, ei saa sitten juuri puhua salissa.”Monien politiikan taustavaikuttajien mielestä Heinäluoma ansaitsisi ja tarvitsisi varapuhemiehen paikan. Entinen puhemies ja valtiovarainministeri toimii nyt tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja ulkoasiainvaliokunnan varajäsenenä.kapenemisen taustalla ovat Sdp:n sisäiset riidat, joissa Heinäluoma jäi vähemmistöön.Heinäluoman heikkous on Heinäluoma itse. Vaikka häntä pidetään politiikan suvereenina ammattilaisena, hän myös jakaa mielipiteitä: Heinäluoma joko ihastuttaa tai vihastuttaa.”Olen nyt aktiivinen ryhmän jäsen”, hän itse määrittelee asemansa eduskuntaryhmässä.Gallupkannatuksen paraneminen on Heinäluoman mukaan tehnyt puolueen yhtenäisyydelle selvästi hyvää.”Aina kun kannatus nousee, se näkyy hengessä. Se pätee kaikkiin puolueisiin.”yksityiselämässäkin on tiedossa iloisia asioita: nyt hänen mielessään ovat omat häät.”Ensi kevääksi tai kesäksi häitä suunnitellaan, sen mukaan, miten aikataulut sopivat.”

1. Kuka sinua lobbasi viimeksi?

”Eläkkeelle jäänyt suurlähettiläs Lauri Kangas https://www.hs.fi/haku/?query= otti yhteyttä. Hän oli huolissaan kehitysyhteistyöasioista ja ulkoministeriön resursseista.”

2. Kehu hallituspuolueen edustajaa.

Pertti Salolainen https://www.hs.fi/haku/?query= (kok) on hieno herrasmies, paneutuu asioihinsa, suhtautuu ystävällisesti kaikkiin ja on loistavaa seuraa matkoilla. Lisäksi hän on säilyttänyt luontoarvonsa ja kuuluu niihin edustajiin, jotka aina puhuvat luonnon puolesta – silloinkin kun oma puolue ei ole niin innostunut asiasta.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

” Vakaus vaakalaudalla. Se on Timo Hakkaraisen https://www.hs.fi/haku/?query= toimittama kirja sotilaallisen liittoutumattomuuden eduista Suomelle.”

4. Mikä saa sinut suuttumaan?

”Vallan väärinkäyttö.”

5. Mitä teet viikonloppuna?

”Edessä on ensimmäinen kokonaan vapaa viikonloppu pitkään aikaan. Käyn tapaamassa vanhempia Vantaalla. Jouluvalmistelut ja -siivoukset alkavat myös. Ja jos hyvin käy, menen vielä elokuviin. Ajattelin katsoa elokuvan Ikitie. Se kertoo suomalaisten kohtalosta Venäjällä sotien välisenä aikana.”