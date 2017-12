Eduskunta hyväksyi ruotsin asemaa nakertavan kielikokeilun – Rkp:n synkän päivän täydensi Folktingetin jääminen ilman avustusta

Politiikka

Eduskunta hyväksyi ruotsin asemaa nakertavan kielikokeilun – Rkp:n synkän päivän täydensi Folktingetin jäämine

Eduskunta

hyväksyi tiistaina lopullisesti kielikokeilulain, jolla ruotsin opiskelu voidaan korvata toisella kielellä.Kokeilu tarjoaa perusopetuksen oppilaalle mahdollisuuden opiskella vierasta kieltä ruotsin kielen sijasta. Kokeilu koskee oppilaita, jotka aloittavat ensi syksynä viidennen tai kuudennen vuosiluokan.Laki sai alkunsa kansalaisaloitteesta, jossa vaadittiin pakollisesta ruotsin opiskelusta luopumista. Samalla kun eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen, se hyväksyi lausuman, jonka mukaan hallituksen on selvitettävä kielivalikoiman laajentamista.Alueellisten kielikokeilujen kautta 2 200 oppilasta pääsee vapaavalintaisen kielivalinnan piiriin. Tämä tarkoittaa toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta luopumista.Eduskunta äänesti asiasta, sillä oppositio perussuomalaisia lukuun ottamatta olisi hylännyt lakiesityksen. Perussuomalaiset olisivat kuitenkin halunneet, että kokeiluun osallistuvien oppilaiden määrä olisi nostettu 5 000 oppilaaseen.tuli lisää jobinpostia, kun valtiovarainvaliokunta julkisti mietintönsä ensi vuoden budjetista tiistaina. Suomalaisuuden liitolle myönnettiin 40 000 euron tuki, mutta Rkp:n ajama 100 000 euron avustus Folktingetille hylättiin.Suomalaisuuden liiton tehtävä on kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria. Folktingetin päätehtävä on toimia Suomessa ruotsin kielen aseman turvaamiseksi.Suomalaisuuden liiton määräraha pieneni tämänvuotisesta 100 000 eurosta.