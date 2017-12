"Häirintää on todella runsain mitoin", sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja – Nyt kymmenen eri alojen vaikuttajaa kertoo, miten he aikovat puuttua seksuaaliseen häirintään

Politiikka

"Häirintää on todella runsain mitoin", sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja – Nyt kymmenen eri alojen vaikuttaja

Seksuaalisesta

Antti Häkkänen

Annika Rönni-Sällinen

Timo Junttila,

Mika Myllyaho

Pertti Rauhio

Veli-Matti Liimatainen

Päivi Kärkkäinen

Matti Harjuniemi

Mikko Salonen

Antti Ikonen