Oppositio kuumotti keskustaa perusetuuksien korottamisesta: ”Kun talous kasvaa, on käsittämätöntä, ettei eriarvoisuutta korjata”

Politiikka

Oppositio kuumotti keskustaa perusetuuksien korottamisesta: ”Kun talous kasvaa, on käsittämätöntä, ettei eriar

Juuri nyt

Keskustan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Perusturvaetuuksien

Hallituspuolueet