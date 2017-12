Politiikka

Alkoholilaki on valmisteltu huonosti: Se ei vieläkään ratkaise, onko etämyynti kielletty vai ei

terveysvaliokunta ei pystynyt ratkaisemaan alkoholin etämyynnin kohtaloa, vaan tilanne jatkuu epäselvänä.Lakien pitäisi olla yksiselitteisiä, mutta uusi alkoholilaki tulee voimaan ilman, että etämyynnin salliminen tai kieltäminen on selkeästi ratkaistu. Sosiaali- ja terveysvaliokunta edellytti, että hallitus selkeyttää asiaa.Syy on hallituksen itsensä, joka toi epäselvän lakiesityksen eduskunnalle.äänestettiin siitä, kirjataanko etämyyntikielto lain pykäliin. Päätös oli, että ei kirjata. Koko hallitusrintama vastusti kieltoa.Kokoomukselle se sopii. Puolue haluaa vapauttaa etämyynnin ja se tulkitsee uutta alkoholilakia niin, että kun etämyyntiä ei ole kielletty lakipykälissä, se on sallittua.Silti asiasta on edelleen eri tulkintoja. Keskusta pitää etämyyntiä kiellettynä, vaikka lakipykälissä kieltoa ei ole.Uusi laki tulee voimaan yhtä sekavana kuin nykyinen laki on. Se on huonoa lainvalmistelua.