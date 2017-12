HS-gallup: Enemmistö kansasta pitää kansainvälisiä sotaharjoituksia tarpeellisina – Harva uskoo Suomen kykyyn puolustaa maata yksin

Politiikka

HS-gallup: Enemmistö kansasta pitää kansainvälisiä sotaharjoituksia tarpeellisina – Harva uskoo Suomen kykyyn

Yli puolet

Vasemmisto-oikeisto

Suomalaisilta

suomalaisista pitää tarpeellisina sotaharjoituksia, joissa Suomi harjoittelee useiden valtioiden kanssa ulkomaisen sotilasavun vastaanottamista.Tulos ilmenee Kantar TNS:n Helsingin Sanomien tilauksesta tekemästä mielipidemittauksesta.Kansainvälisiä sotaharjoituksia pitää tarpeellisina 56 prosenttia vastaajista. Noin joka neljäs eli 23 prosenttia on päinvastaista mieltä, ja hieman harvempi eli 21 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.-jakolinja näkyy kysymyksen aiheessa voimakkaasti. Useampi kuin viisi kuudesta oikeistolaisena itseään pitävästä vastaajasta eli 86 prosenttia pitää kansainvälisiä sotaharjoituksia tarpeellisina.Vasemmistolaisena itseään pitävistä 21 prosenttia katsoo kysymyksessä esitetyt sotaharjoitukset tarpeellisina, 58 prosenttia vasemmistolaisista puolestaan ei.Samalla kokoomuslaiset ovat mielipidemittauksessa sotaharjoitusten suurimpia puoltajia ja vasemmistoliittolaiset niiden vastustajia.Taipumusta puoltaa kansainvälisiä sotaharjoituksia keskiarvoa enemmän oli kokoomuksen lisäksi muiden hallituspuolueiden eli keskustalaisten ja perussuomalaisten joukossa. Vihreissä ja demareissa ajatukset jakautuvat samalla tavoin kuin väestöllä keskimäärin.Erityisesti hyvätuloisissa, pääkaupunkiseudulla asuvien joukossa sekä miesten keskuudessa sotaharjoituksia pidettiin tarpeellisina.kysyttiin myös, uskovatko he Suomen pystyvän yksin huolehtimaan puolustuksestaan kaikissa olosuhteissa.Optimistisesti Suomen täysin itsenäiseen puolustuskykyyn suhtautuvat ovat vähemmistössä.Vain neljä sadasta suomalaisesta on täysin vakuuttunut Suomen maanpuolustuskyvystä ja uskoo maan varmasti pystyvän huolehtimaan siitä. 18 prosenttia ajattelee, että täysin itsenäinen puolustuskyvyn ylläpito on todennäköisesti mahdollista.Epävarmoja kannastaan oli vain kuusi prosenttia. Näin peräti 72 prosenttia epäilee Suomen mahdollisuuksia onnistua asiassa yksin.Puolet kansasta arvioi, ettei maamme todennäköisesti pysty hoitamaan puolustustaan yksin. 22 prosenttia sanoo, ettei Suomi varmasti pysty itsenäiseen puolustukseen kaikissa tilanteissa.Lähes kaikissa väestöryhmissä ikään, sukupuoleen tai asuinpaikkaan katsomatta ollaan enimmäkseen epäileviä Suomen itsenäiseen maanpuolustuskykyyn. Varsinaisesti joukosta erottautuvat vain perussuomalaiset.Heistä 46 prosenttia arvelee, että Suomi ainakin todennäköisesti pystyy suoriutumaan yksin maan puolustamisesta. Keskustalaisista ja sosialidemokraateista samanlaisia ajatuksia on joka kolmannella.