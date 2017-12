HS pyysi suomalaismeppejä arvioimaan hallituksen EU-politiikkaa – Sipilän puoluetoverit kiittävät vuolaasti, Väyryseltä armoton arvosana

Politiikka

HS pyysi suomalaismeppejä arvioimaan hallituksen EU-politiikkaa – Sipilän puoluetoverit kiittävät vuolaasti, V

Bryssel

Taas

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hautala

Pääministeripuolue

Mepeille

Näin suomalaismepit arvioivat hallituksen EU-politiikkaa:

on yksi koulujen ja Euroopan unionin syyskausi päättymässä. On aika arvioida, miten oppilailla menee ja miten Suomen hallitus pärjää EU-politiikassaan.Kun jälkimmäistä asiaa tiedustellaan Euroopan parlamentin suomalaisjäseniltä eli mepeiltä, hallitus ei ole erityisen hyvä eikä aloitteellinen oppilas. Pääministeri Juha Sipilä https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) saa joukkoineen keskimäärin 6,67:n arvosanan eli seiska miinuksen, joka on ”kohtalaisen” ja ”tyydyttävän” rajoilla.Suomen mepeistä yksi – keskustan ehdokkaana europarlamenttiin valittu, nyt kannatusyhdistyksen ehdokkaana presidentiksi pyrkivä Paavo Väyrynen https://www.hs.fi/haku/?query=paavo+vayrynen – reputtaisi hallituksen nelosen arvosanalla. Hänen napakka perustelunsa on ohessa kokonaisuudessaan.Vihreiden Heidi Hautala https://www.hs.fi/haku/?query=heidi+hautala puolestaan antaa hallitukselle vain ”välttävän” vitosen, mikä oli toiseksi pensein arvio. Helsingin Sanomien meppiraatiin vastanneet edustajat käyttivät perinteistä arvosana-asteikkoa 4–10. Heitä pyydettiin arvioimaan hallituksen toimia nyt, kun EU:ta yritetään uudistaa monella tavalla.”Annan vitosen, koska hallitus ei ole havaintoni mukaan esittänyt yhtään myönteistä omaa aloitetta unionin kehittämiseksi.– – Suomella on varsin osaavat ja taitavat virkamiehet. Heistä ei kuitenkaan ole paljoa iloa, kun hallitus on linjaton”, Hautala toteaa.arvelee, että hallituksen ”passiivisuutta selittänee osaltaan mahdoton hallituskoalitio”. Hallitukseen kuuluu keskustan lisäksi EU-myönteinen kokoomus sekä siniset, jotka loikkasivat viime kesänä EU-skeptisistä perussuomalaisista.Hallituksen puoluekirjoa pitää ongelmana myös kokoomuksen meppi Henna Virkkunen https://www.hs.fi/haku/?query=henna+virkkunen , joka arvioi EU-työn sujuneen silti seiskan arvoisesti.”Kokoomuslaisena näkisin mielelläni aktiivisemman kansainvälisen otteen koko hallituksella, mutta kokoonpano huomioiden hallitus on onnistunut kohtuullisen hyvin”, Virkkunen sanoo.Demareiden molemmat mepit Liisa Jaakonsaari https://www.hs.fi/haku/?query=liisa+jaakonsaari ja Miapetra Kumpula-Natri https://www.hs.fi/haku/?query=miapetra+kumpula-natri syyttävät hallitusta suorastaan ”skandaalimaisesta” passiivisuudesta, mitä tulee sosiaalisten asioiden edistämiseen EU:ssa.”Suomella olisi ollut jopa annettavaa, kuten esimerkiksi nuorisotakuu ja sen edelleen kehittäminen. EU elää nyt saranakohdassa, missä idearikas ja innostunut pienikin maa voisi saada tukea ideoilleen ja olla merkittävä toimija”, sanoo Jaakonsaari.”Eikö Suomella todella ole sanottavaa minimitoimeentuloon, vanhempainvapaisiin, työehtoihin tai työaikaan? Maailmalla juhlittu hyvinvointivaltio jättäytyy hyvinvointikeskustelusta sivuun? Tämä hipoo naurettavuutta”, arvostelee Kumpula-Natri.keskustan mepit Anneli Jäätteenmäki https://www.hs.fi/haku/?query=anneli+jaatteenmaki ja Hannu Takkula https://www.hs.fi/haku/?query=hannu+takkula ovat paljon myönteisemmillä linjoilla, ja kumpikin antaa Sipilän joukkueelle kiitettävän arvosanan yhdeksän.”Hallitus on pyrkinyt voimakkaasti vaikuttamaan EU:n keskeisiin uudistushankkeisiin varhaisessa vaiheessa. Puolustuksessa Suomi on ollut yksi keskeisistä vaikuttajista pysyvän rakenteellisen yhteistyön käynnistämiseksi”, kehuu Jäätteenmäki.Takkulan mukaan Suomi käyttää pienen maan rajalliset voimavarat järkevästi, esimerkiksi keskittämällä suurimmat ponnistukset metsä- ja biotaloushankkeiden kannalta tärkeisiin ilmastolakeihin. Hänen mielestään hallitus on oivaltanut, että monet EU:ssa lentelevät visiot eivät ole myötätuulessa.”Suomi ja pääministeri Sipilä ovat minusta viisaasti muistutelleet EU:n ydintoimintojen sekä arvojen merkitystä, yhteisen perustan vahvistamista ennen uusia askeleita. Minusta tämä on ollut tässä kohdin viisasta toimintaa. On toimittava ajassa, ja tämä aika vaatii yhtenäisyyttä, yksituumaisuutta ja EU:n arvoperustan vahvistamista enemmän kuin uusia visioita”, Takkula sanoo.lähetettiin kysymysten mukana oheislukemistoksi pääministeri Sipilän eduskunnalle marraskuun lopulla antama ilmoitus EU-asioista http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paaministerin-ilmoitus-ajankohtaisista-eu-asioista?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616 . Siinä Sipilä totesi, että ”hallitus toimii aktiivisesti ja aloitteellisesti EU-politiikassa. Olemme vaikuttamisen eturintamassa.”Sipilä puolusti hallituksensa EU-politiikkaa myös Helsingin Sanomien haastattelussa viime viikolla. Artikkelin voi lukea tästä linkistä https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005490872.html Perussuomalaisten Jussi Halla-aho https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-aho ei vastannut kyselyyn.

1. Millaisen kouluarvosanan (4-10) antaisitte Suomen hallituksen EU-politiikalle nyt, kun unionissa on meneillään monenlaisia kehityshankkeita?

2. Perustelkaa arvosana. Mikä ilahduttaa ja / tai huolestuttaa yleisesti hallituksen EU-politiikan linjauksissa tai tekemisissä? Haluatteko mainita perusteluna jonkin erityisen osa-alueen, jossa hallituksen toiminta ansaitsee kehuja tai arvostelua?

https://www.hs.fi/haku/?query=

https://www.hs.fi/haku/?query=anneli+jaatteenmaki+(kesk)

https://www.hs.fi/haku/?query=hannu+takkula+(kesk)

https://www.hs.fi/haku/?query=miapetra+kumpula-natri+(sd)

https://www.hs.fi/haku/?query=liisa+jaakonsaari+(sd)

https://www.hs.fi/haku/?query=sirpa+pietikainen+(kok)

https://www.hs.fi/haku/?query=

https://www.hs.fi/haku/?query=petri+sarvamaa+(kok)

https://www.hs.fi/haku/?query=henna+virkkunen+(kok)

https://www.hs.fi/haku/?query=merja+kyllonen+(vas)

https://www.hs.fi/haku/?query=nils+torvalds+(r)

https://www.hs.fi/haku/?query=

https://www.hs.fi/haku/?query=pirkko+ruohonen-lerner+(ps)

https://www.hs.fi/haku/?query=

https://www.hs.fi/haku/?query=heidi+hautala+(vihr)

https://www.hs.fi/haku/?query=

https://www.hs.fi/haku/?query=paavo+vayrynen+(kesk)