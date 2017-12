Fakta

Näin tutkimus tehtiin



Tutkimuksen teki Kantar TNS oy Helsingin Sanomien pyynnöstä.



Paikallista sopimista koskeva tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanava -internetpaneelissa 24.–29. marraskuuta 2017. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 119. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.



Palkankorotusta koskevat tiedot kerättiin internetpaneelissa 8.–13. joulukuuta 2017. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 006. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.



Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa 15–74 -vuotta täyttänyttä väestöä poislukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.