Työnantajien palkka­kurin veri­vala on pitänyt – vihaisimpien palkan­saajien neuvottelut ovat kuitenkin vielä

suomalaisten uusista työehdoista jatkuvat vielä ainakin tammikuun loppuun, mutta nyt alkaa olla jo selvillä, paljonko palkat tulevat todennäköisesti nousemaan.Toistaiseksi on sovittu noin puolen miljoonan ihmisen palkankorotuksista ja muista ehdoista seuraaviksi kahdeksi vuodeksi.Edessä ovat vielä muun muassa palvelualan ja julkisen sektorin neuvottelut. Kaiken kaikkiaan tammikuun loppuun mennessä pitäisi neuvotella vielä noin 1,5 miljoonan ihmisen työehdoista.sanoa nyt, kun syyskuusta tammikuuhun jatkuvat neuvottelut ovat kääntymässä loppusuoralle?Ainakin se on kiistatonta, että palkat nousevat suurimmalla osalla suomalaisista pitkästä aikaa. Ostovoiman pitäisi parantua tai ainakin pysyä ennallaan.Tämä tuli selväksi sen jälkeen, kun koko kierroksen tärkein sopimus saatiin sovittua lokakuussa. Se koski metalli- ja teknologiateollisuudessa työskenteleviä noin sataatuhatta ihmistä.Sopimus on kuitenkin tätä paljon tärkeämpi, sillä siinä sovittiin palkankorotuskatto mahdollisesti jopa parille miljoonalle suomalaiselle.Sopimuksessa palkat nousevat kahdessa vuodessa noin 3,2 prosenttia ellei paikallisesti muuta sovita.asia on se, että paljon puhuttu paikallinen sopiminen tulee lisääntymään.Teknologia- ja metalliteollisuuden uuden sopimuksen mukaan työpaikoilla voidaan neuvotella muun muassa pidemmästä työajasta.Palkankorotuksetkin voivat joustaa aina parista prosentista viiteen prosenttiin. HS:n tietojen mukaan paikallisesti on jo tehty sopimuksia, joissa palkat nousevat enemmän kuin 3,2 prosenttia parissa vuodessa.Yllättävintä tämän syksyn neuvotteluissa on ollut, kuinka hyvin työnantajaliittojen todella tiukka palkkakuri on pitänyt. Oikeastaan yksikään työnantajaliitto ei ole suostunut maksamaan enempää palkkaa kuin mitä teknologia- ja metalliteollisuuden välisessä sopimuksessa on sovittu.sopimukset ovat olleet enemmän tai vähemmän kopioita tästä sopimuksesta. Voidaankin jo sanoa, että pitkään Ruotsissa käytössä oleva palkankorotusmalli on jo eräällä lailla toteutunut Suomessa.Kilpailukykysopimuksen yhteydessä liitot sopivat, että ne valmistelevat Suomeen uuden Ruotsin mallisen palkankorotusmallin, jossa millään alalla työnantajien työvoimakustannukset eivät saa nousta korkeammiksi kuin vientiteollisuuden työvoimakustannukset.Useiden taloustieteilijöiden mielestä tämä on tärkeää siksi, että esimerkiksi palvelualan palkankorotukset tarkoittavat kustannusten nousua myös vientiteollisuudelle, koska vientiteollisuus ostaa vaikkapa ruoka-, vartiointi- tai siivouspalveluja.Palkkakurilla halutaan vartioida, etteivät suomalaisten vientitavaroiden hinnat nouse niin, että viennistä riippuvainen kansantalous alkaa kärsiä.rakentaa pitkään, mutta viime keväänä liitot totesivat, ettei mitään sopimusta saada aikaiseksi. Nyt sama toteutuu niin, että työnantajaliitot eivät yksinkertaisesti suostu korkeampiin palkankorotuksiin kuin vientiteollisuus on saanut.Palkansaajat ovat valittaneet, että nyt käytävä liittojen välinen sopimuskierros muistuttaa vanhoja tupoja eikä vapaata liittojen välistä sopimista, koska teknologia- ja metalliteollisuuden sopimuksesta on muodostunut palkankorotuskatto kaikille vähän samalla tavalla kuin keskitetyissä palkkaratkaisuissa.Hiihtokeskusten työntekijät yrittivät rikkoa työnantajien verivalan. Kun työnantajan neuvottelijat tulkitsivat palkansaajien anovan yli 3,2 prosentin korotuksia, he pistivät kovat piippuun ja asettivat hiihtokeskukset työsulkuun eli työntekijät eivät päässeet töihin.Sopu lopulta syntyi niin, ettei työehtosopimuksiin kirjattu korkeampia sopimuksia, mutta paikallisesti niin saatetaan vaikka tehdä.käy tammikuussa, kun alkaa todellinen taistelu syksyn vihaisimpien palkansaajaryhmien sopimuksista?Pienipalkkaiset palvelualan työntekijät vaativat korjausta palkkakehitykseen, koska heidän palkoillaan ei tahdo enää tulla toimeen. Julkisen sektorin työntekijöitä raivostuttaa, koska heiltä leikattiin lomarahoja toisin kuin yksityiseltä puolelta.Voi olla, että jokin ala saa korkeamman palkankorotuksen kuin teollisuus, mutta varsin epätodennäköistä se on.Kaupan, sairaanhoitajien ja opettajien lakkoase on kova, mutta on eri asia suostuvatko he lopulta lakkoihin.Jos loistavaa tulosta tekevät metsäteollisuuden työntekijät eivät saa tuota noin kolmea prosenttia parempia korotuksia, niin miten julkinen sektori voisi saada kunnilta ja valtiolta, joiden talous ei nousukaudessa ole kovin paljon parantunut?Lakko lienee ainoa keino saada kovempia korotuksia, mutta yleensä lakkojen sovittelussa ei kovin helposti tule korotuksia, jotka nousevat kummoisesti yleisen linjan yli.hyvinvointialojen liitto JHL, terveys- ja sosiaalialojen Super ja Tehy ovat jo uhonneet ties millaisilla vaatimuksilla, mutta liittojohtajille kovien puheiden esittäminen on aina kaksiteräinen miekka.Liittojen jäsenet voivat pettyä pahasti, jos saatu ratkaisu on kaukana herätetyistä odotuksista.Neuvotteluista tulee poikkeuksellisen vaikeat. Siihen on monta syytä: palkansaajien vihaksi muuttuneet kiky-traumat, jäsenistä taistelevien liittojen halu esiintyä voimakkaina, politiikka sekä talouskasvu.Demarit ovat ajaneet, että väliaikainen, vuoteen 2019 jatkuva lomarahaleikkaus pitää lopettaa jo nyt. Alkuvuonna tullaan kuulemaan monta puheenvuoroa, joissa hallitusta syytetään pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen sorsimisesta.