Politiikka

Yle: Kokoomuksen ja Sdp:n kannatus vähentynyt, sinisten kasvanut

Kokoomus

Myös

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sininen

Korjaus 29.12. klo 16.10: Uutisen aiemmassa versiossa mainittiin, että kokoomus olisi menettänyt kannatuksestaan 2,5 prosenttia viime kuntavaaleihin verrattuna. Kannatus on kuitenkin pudonnut 2,5 prosenttia Ylen marraskuun mittaukseen verrattuna.