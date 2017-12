Politiikka

Työttömien aktivointiin haettiin mallia Tanskasta: Korvaus pienenee, kun työttömyys­jakso pitenee

suurta vastustusta herättänyt työttömän aktivointilaki on voimassa jo Tanskassa, joskin hieman erilaisena. Yhteistä on, että työttömyyskorvaus vähenee, jos ei ole töissä.Tanskassa tuli heinäkuussa voimaan säädös, jonka mukaan työttömyyskorvausta vähennetään 160 tunnilta, jos työtön on saanut työttömyyskorvausta vähintään 7 696 tunnilta viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Se tarkoittaa noin neljän vuoden työttömyysjaksoa kahdeksassa vuodessa.Lisäksi Tanskassa on karenssijärjestelmä. Työttömyyskassa tarkastaa neljän kuukauden välein kuinka monta tuntia työtön on viimeisen neljän kuukauden aikana ollut töissä.Jos tehtyä työtä on kertynyt 148 tuntia vai vähemmän, seuraa yhden päivän karenssi. Se tarkoittaa, että työtön saa 7,4 tunnin osalta vähemmän työttömyyskorvausta seuraavassa maksuerässä. Palkkatukityötä tai työharjoittelua ei lasketa mukaan.työttömyysturvalain muutos eli aktivointimalli tarkoittaa sitä, että työttömyysetuus maksetaan 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos ihminen ei ole 65 päivän aikana osoittanut aktiivisuutta olemalla työssä, ansainnut yritystoiminnasta tai ollut työllistämispalveluissa.Työllistämispalveluja ovat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu.Työttömyysturva on kansallista lainsäädäntöä EU:ssa. Kansainvälistä vertailua ei työttömyysturvalain muutosta valmisteltaessa tehty. Tanskan malli oli kuitenkin lainvalmistelun pohjana.