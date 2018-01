Politiikka

Merja Kyllönen rakentaisi rauhaa kutsumalla koolle uuden Ety-kokouksen Suomeen

Vasemmistoliiton

presidenttiehdokas Merja Kyllönen https://www.hs.fi/haku/?query=merja+kyllonen , 40, haluaa rauhaa rakentavaksi presidentiksi. Ensi töikseen hän alkaisikin yhdessä valtioneuvoston kanssa valmistella huippukokousta, johon kutsuttaisiin Itämeren ympärysvaltioiden lisäksi myös EU, Yhdysvallat ja Kiina.Esikuva neuvotteluille olisi Helsingin Ety-kokous vuonna 1975, jolloin Kyllönen ei vielä ollut syntynyt, mutta hän kertoo kasvaneensa Etykin hengessä.

Miksi olisit paras ihminen Suomen presidentiksi?

”Suomen kansa saisi minusta ihan hyvän rauhan suurlähettilään ja arvopresidentin. Rakentaisin hyviä suhteita naapurimaihin ja olisin välittäjänä ihmisten ja alueitten välillä. Koen myös olevani aika lähellä tavallista matti ja maija meikäläistä eli tunnen ihmisten arkielämän huolet ja murheet.”

Mikä on Suomen ja Venäjän suhteen suurin haaste?

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Suomihan on väistämättä maantieteellisesti EU:n ja Venäjän välissä aikana, jolloin välit ovat kylmät ja josta puuttuu dialogi eli vuoropuhelu. Jos tilanne jatkuu samanlaisena vuosia, Suomen rooli on luoda aktiivisesti neuvotteluyhteyksiä ja rakentaa rauhanomaista vuoropuhelua. Koen, että Suomen ja Venäjän suhteista ei keskustella tarpeeksi, vaan poliittinen keskustelu Venäjästä on tukahtunut ja sitä on vaikea käydä ilman leimakirveitä. Kuitenkin esimerkiksi rajamaakunnissa lähialueyhteistyö ja sen tukeminen olisi tärkeää.”

Millainen on suhteesi Vladimir Putiniin?

”Olen hänet muutaman kerran tavannut, kun olin liikenneministerinä, ja oli yhteisiä maantie-, rautatie- ja lentoliikennettä koskevia asioita. En voi silti sanoa, että tuntisin hänet; hänhän on aika etäinen henkilö. En kokenut, että häntä pitäisi nöyristellä, vaan on hyvä pitää kiinni omista arvoista ja asioista. Pitää myös olla jatkuvassa vuoropuheluvalmiudessa, eli yhteyksiä pitää olla myös muulloin kuin silloin, kun on varsinaisesti asiaa.”

Mikä on suurin virhe, jonka presidentti on tehnyt idänsuhteissa Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen?

”Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen ja Suomen EU-jäsenyyden myötä kahdenvälisissä suhteissa on menty liian varovaiseksi ja mietitään, miten EU:ssa katsotaan Suomen ja Venäjän suhteita. Olemme EU:ssa turhan pelokas alustalaiskansa, kun pitäisi rakentaa taloudellista keskinäisriippuvuutta ja esimerkiksi ympäristö- ja kulttuuriyhteistyötä.”

Missä tilanteessa Suomen pitäisi liittyä Natoon?

”Ei missään. Suomihan on liittoutumaton maa, mutta kuitenkin tehtiin isäntämaasopimus ilman eduskuntakäsittelyä, eikä kansa tiedä, mihin on sitouduttu. Suomen ja maailman haasteita ei millään tasolla ratkaista sotilaallisella liittoutumisella.Suurimmat ongelmat ovat nälkä, ilmastonmuutos ja vesipula, eikä niitä sotilaallisin liitoin ratkaista. Olen saanut vierailla Natossakin, ja keskusteluissa isojen setien kanssa on ollut selvää, ettei Nato yksin takaa kenellekään turvaa.EU:n puolustusyhteistyö on järjetöntä päällekkäisyyttä ja täysin Natolle alisteista. Tietysti puolustusteollisuus siitä hyötyy, mutta kysyä voi, miksei EU satsaa mieluummin rauhanvarusteluun sen sijaan että panee puolustusunioniin lähes 40 miljardia euroa kymmenen vuoden aikana.”

Mikä on kielitaitosi?

”Englanti on vahvin ja kouluruotsi on tällä hetkellä ruosteessa. Lisäksi puhun vähän venäjää ja ranskaa. Myös espanjan osaaminen olisi avuksi Euroopan parlamentissa, sillä on valtavan paljon nuoria meppejä, jotka puhuvat vain espanjaa.”

Mitkä rituaalit karsisit presidentin ympäriltä? Mitkä säilyttäisit?

”Pitäisin varmaan uudenvuodenpuheen ja säilyttäisin maakuntamatkat, mutta itsenäisyyspäivän konseptia muuttaisin vähentämällä pönötystä. Ei siellä tarvitsisi joka vuosi olla samojen diplomaattien, kansanedustajien ja ylipäänsä poliittisen eliitin. Paikkakin voisi olla vaikka Finlandia-talo tai Messukeskus, joihin mahtuisi enemmän tavallisia suomalaisia.”

Miten aiot pitää kiinni yksityiselämästäsi?

”Eihän se kauhean yksinkertaista ole, sillä presidenttihän on kansakunnan kaapin päällä. Yrittäisin kyllä suojella omaa perhettä ja lähipiiriä. Miehestäni ei ehkä saisi perinteistä edustuspuolisoa, ja tuskin hän jättäisi rakennushommiakaan, vaan voisi panna Mäntyniemen remonttiin.”

Missä mietiskelet?

”Mietiskelen ja nollaan päätä saunanlauteilla ja metsässä liikkuen.”

Mitä pelkäät eniten?

”Pelkään, että ihmiskunta jatkaa ahnetta luonnonvarojen megakuluttamista ja on siten pian tiensä päässä. Ei osata luopua ajoissa kulutushysteriasta.”