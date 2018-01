Politiikka

Nils Torvalds: Venäjän talouden heikkeneminen on yksi tärkeimmistä syistä Suomen Nato-jäsenyyteen

Nils Torvaldsin

Torvalds

erottaa muista ehdokkaista se, että hän kannattaa ainoana ehdokkaana Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. Vieläpä niin, että jäsenhakemus pitäisi jättää ennen Ruotsia.Torvaldsin näkemyksen mukaan Ruotsi pääsee helposti Naton jäseneksi, koska sotilasliitto tarvitsee Ruotsin ilmatilaa Baltian maiden puolustamiseen.Mutta jos Ruotsi on jo jäsenenä, kyynisten kenraalien mukaan Suomea ei ehkä enää tarvittaisi puolustusliittoon, Torvalds selittää.Torvaldsin toiveena on, että Nato-jäsenyys otettaisiin mukaan seuraaviin eduskuntavaalikeskusteluihin ja sen jälkeen hallitusohjelmaan.Nato-jäsenyydestä pitäisi Torvaldsin näkemyksen mukaan sitten järjestää neuvoa-antava kansanäänestys, jotta asiasta olisi oikeutettua päättää yksinkertaisella enemmistöllä eduskunnassa.Torvaldsilta kysyy, olisiko Suomen parempi olla Naton jäsen vai puolueeton tilanteessa, jossa Venäjä on miehittänyt Viron ja taistelut Naton kanssa alkavat tai tilanne jumiutuu jäätyneeksi konfliktiksi, Torvalds vastaa tuollaisessa tilanteessa asioiden etenevän jo ”sodan kauhealla sisäisellä logiikalla”.”Käsitykseni Venäjän menosta ei rakennu aggressiivisen hyökkäyksen varalle, vaan se perustuu Venäjän arvaamattomuuteen.”Torvaldsin mukaan Venäjä pitää saada ymmärtämään, että se ei voi rakentaa tulevaisuuttaan vanhan suurvaltaunelmansa varaan.”Venäjä pitää työntää takaisin realismiin. Sillä ei ole muuta positiivista polkua.”perustelee näkemystään laajemmin sillä, että Venäjän taloudellinen asema maailmassa heikkenee päivä päivältä teknologian nopean kehityksen ja energian hintojen alenemisen takia.Nyt kolme neljäsosaa Venäjän vientituloista tulee kaasu- ja öljytuloista, mutta teknologisen kehityksen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kehityksen seurauksena noiden vientitulojen suhteellinen osuus on pienenemässä.Torvaldsin omat perustelut Nato-jäsenyydelle lähtevät juuri tästä Venäjän pidemmän aikajakson tarkastelusta.Venäjä on epävakaa valtio, jolla on erittäin voimakkaat militaristiset perinteet ja sekasorron hetkellä tarve synnyttää viholliskuvia, hän perustelee.”Selkäytimeni sanoo, että sellainen ei ole turvallinen lähiympäristö, ja siksi kynnys [Suomeen hyökkäämiseen] on asetettava niin korkeaksi, että sen yli ei mennä.”kertoo suostuneensa Rkp:n presidenttiehdokkaaksi kahdesta syystä.”Sanoin puoluekokouksessakin, että on hienoa olla mukana sellaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa yritetään paaluttaa Suomen tulevaisuutta. Vaikka ei sitä keskusteluissa vielä hirveästi ole paalutettu. Toinen syy on se, että Rkp:n on pakko olla mukana varsinkin kun suomenruotsalaisuutta painetaan aika lailla sivuun.”Torvalds kertoo ajatelleensa, että Yhdysvaltain, Venäjän ja Brysselin kokemustensa ansiosta hän ”ei tule ainakaan kuokkavieraana presidenttiehdokkaiden pöytään”.

Miksi olisit paras ihminen Suomen presidentiksi?

”No, en tiedä, olisinko paras. Mutta ehkä minulla on jotain sellaista avarakatseisuutta, joka voisi olla hyödyksi. Elämme monimutkaisessa maailmassa, jossa pitää nähdä, mihin maailma ja Eurooppa ovat menossa. Näen, että EU:hun on syntymässä Macron https://www.hs.fi/haku/?query=macron Merkel https://www.hs.fi/haku/?query=merkel -akseli, johon Pohjoismaiden olisi syytä jollain tavalla määrätietoisesti vaikuttaa, koska olemme osa stabiilia Eurooppaa. Sen rakentamisessa pohjoisen rintaman osuus voisi olla aika merkittäväkin.”

Mikä on Suomen ja Venäjän suhteen suurin ongelma?

”Venäjän epävakaus. Venäjä on ollut koko ajan jäljessä modernisaatiossa eikä ole koskaan saanut nykyisyyttä kiinni. Se on aika traaginen tarina. Venäjä pelkää modernisaatiota, koska kaikki merkit osoittavat, että valtakunta hajoaa siihen.”

Millainen on suhteesi Vladimir Putiniin?

”Hyvin etäinen. Me emme ole ikään kuin samalta planeetalta.”

Mikä on suurin virhe, jonka presidentti on tehnyt idänsuhteissa Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen?

”Kyllä se ehkä oli siinä, että luultiin, että EU antaa turvatakuun meille ja että se riittää. Oltiin niin helpottuneita siitä, että yya-sopimus on ohi ja päästään EU:n jäseneksi.”

Mitä on kielitaitosi?

”Ruotsi, suomi, englanti. Luen sujuvasti saksaa, mutta puhun sitä vähemmän halukkaasti. Puhun ja luen venäjää, puhetaito palautuisi viikossa. Luen flaamia.”

Mitkä rituaalit karsisit presidentin ympäriltä? Mitkä palauttaisit?

”Ei minulla ole mitään tarvetta karsia niitä. Tunnen suurta myötätuntoa presidenttiä kohtaan itsenäisyyspäivän vastaanotolla, mutta siitä ei voi luopua, koska siitä syntyisi henkinen kapina. Presidentin valtaoikeuksiin ei ole mitään lisättävää: se on vanha isänmaallinen instituutio, jota pitää instituutiona kunnioittaa.”

Miten aiot pitää kiinni yksityiselämästäsi?

”Mahdollisimman paljon. Se on varmasti tietyllä tavalla vaikeinta. Olen julkisuuden henkilö, mutta samaan aikaan erittäin vahvasti yksityinen henkilö, joka viihtyy aika hyvin yksityisyydessään.”

Missä mietiskelet?

”Varmaan joka paikassa, mutta eniten Turun saaristossa kesämökin käytännön asioita hoitaessani.”

Kenen puoleen käännyt, kun haluat poliittisia neuvoja?

”Valitettavasti itseni. Ensimmäinen reaktioni on usein se, että googlaan, kuka asiasta on kirjoittanut, ja tilaan kirjan.”

Mitä pelkäät eniten?

”En itse asiassa pelkää juuri mitään. Sain kerran verenmyrkytyksen ja ambulanssissa huomasin, että en pelännyt. Muistan, kun lääkäri sanoi, että nyt katsotaan vain, kestääkö sydän. En siinäkään tilanteessa pelännyt. Se oli aika vapauttava tunne.”

Mikä on elämänohjeesi?

”Ei minulla sellaistakaan ole. Ne ovat latteita.”