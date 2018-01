Aktiivimalli on tuontituote Tanskasta, jossa yhdellä työvoimavirkailijalla on 12 asiakasta – Miten se toimii Suomessa, kun asiakkaita on 166? Tanskasta lainattu aktiivimalli lisää työttömien velvoitteita, mutta Suomen työnvälityksen resurssit ovat huomattavasti pienemmät. Työttömyys on viheliäinen ongelma ratkaistavaksi, ja raju kiista aktiivimallista voi entisestään nostaa poliitikkojen kynnystä ajaa isoja, vaikeita työllisyystoimia.