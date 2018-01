Kokoomuksen puhemiespeli kovenee – #metoo-kampanjan aiheuttama keskustelu heikentää nyt ennakkosuosikki Ilkka Kanervan asemaa

Politiikka

Kokoomuksen puhemiespeli kovenee – #metoo-kampanjan aiheuttama keskustelu heikentää nyt ennakkosuosikki Ilkka

Kokoomuksen

Asetelma

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Useat

Kanerva

Puhemieskisaan

Joulun

Myös