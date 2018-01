Pohjois-Savossa sijaitsee Kelalle kallein kunta – Suomi jakautuu vauraisiin ja köyhiin alueisiin, katso kuinka paljon tukia kotikuntasi asukkaat nostavat

Politiikka

Pohjois-Savossa sijaitsee Kelalle kallein kunta – Suomi jakautuu vauraisiin ja köyhiin alueisiin, katso kuinka

Pohjois-Savossa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Etuuseroihin

Mutta

Miksi

Pohjois-Savossa