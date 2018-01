Politiikka

Matti Vanhanen ei halua horjuttaa vakautta Nato-hakemuksella – hän vertaa tätä Venäjän toimiin Ukrainassa

presidenttiehdokas Matti Vanhanen https://www.hs.fi/haku/?query=matti+vanhanen haluaa lisätä Suomen roolia maailmassa. HS:n vaalikoneessa https://www.vaalikone.fi/presidentti2018/ hän vaatii aktiivisempaa otetta rauhanvälityksessä. Linjapuheessaan https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005464055.html keskustalaisille entinen pääministeri moitti Suomen ulkopolitiikkaa liian kapea-alaiseksi ja halusi tuoda keskiöön muun muassa demokratiakehityksen ja ihmisoikeuksien edistämisen maailmassa, terrorismin ennaltaehkäisyn ja ilmastonmuutoksen torjumisen.

Miksi olisit paras ihminen Suomen presidentiksi?

”On ihmisten asia arvioida se. Mutta aikaisemman kokemukseni perusteella en tunne rimakauhua tehtävää kohtaan. Koen olevani hyvin valmistautunut tehtävään, jos se kohdalle osuu. Uskon myös verraten hyvin tuntevani suomalaisten käsitykset niistä aiheista, joita valtionpäämiehen pitää käsitellä.”Sellaisia henkilöitä, jotka ovat ulkopolitiikan johtamisen kokemusta merkittävässä määrin hankkineet, ei voi yhtenä aikana olla kuin muutama. Tällä hetkellä kuulun heihin.”

Mikä on Suomen ja Venäjän suhteen suurin haaste?

”Se on Venäjän käyttäytyminen. He ovat selkeästi rikkoneet kansainvälisiä pelisääntöjä Ukrainan kohdalla. Aina kun joku rikkoo sääntöjä, tulee pelko siitä, onko tämä muillekin lupalappu rikkoa sääntöjä – tai rikkooko asianomainen niitä vielä jatkossa. Pelisäännöistä kiinni pitäminen on tavattoman tärkeää kansainvälisissä suhteissa.Kahdenvälisestihän me verraten hyvin ymmärrämme toisiamme ja käytännön asiat olemme aina pystyneet ratkomaan. Siinä mielessä tämä ei ole ’henkilökohtaista’, vaan liittyy laajempaan periaatteeseen siitä, että pitää toimia yhteisillä säännöillä.”

Millainen on suhteesi Vladimir Putiniin?

”Tunnen hänet sellaisena, millainen hän oli viime vuosikymmenellä. Saunoinkin silloin hänen kanssaan. Meillä oli paljon aika syvälle meneviä keskusteluja. Hän on henkilö, joka tykkää väitelläkin. Hän on myös tavattoman hyvin informoitu.”

Missä tilanteessa Suomen pitäisi liittyä Natoon?

”Tällä hetkellä vakautta ja turvallisuutta vahvistetaan parhaiten tällä ilmansuunnalla niin, että pidetään nykyinen asetelma ennallaan. Jatketaan sitä vakautta, johon kuuluu Suomen ja Ruotsin sotilaallinen liittoutumattomuus.Kaikki ovat tottuneet tähän ja muiden on helppo ennakoida meidän toimintaamme. Tämä on tietyllä tapaa vähän samanlainen asia kuin nyt nähdään, miten Venäjä on rikkonut Ukrainan kohdalla sääntöjä. Jos Suomi ja Ruotsi voimakkaasti rikkoisivat omaa perusasennoitumistaan, se herättäisi toisella puolella hämmennystä siitä, miksi on ikään kuin pelin henkeä muutettu. Mitä sillä tavoitellaan?”

Mutta eihän Suomen tai Ruotsin liittyminen Natoon ole verrattavissa siihen, että valtio valtaa osan toisesta?

”Se on eri mittaluokan asia, mutta se kertoo siitä, että kun totuttua perusasiaa muutetaan, muut aina miettivät, miksi se tehdään. Mitä aikeita siihen liittyy?”On turvallisempaa pyrkiä vahvistamaan sitä vakautta, joka nyt on.Jos vakaus meistä riippumattomista syistä järkkyy, niin siinä tilanteessa Suomen pitää itsetuntoisesti tehdä niitä ratkaisuja, jotka koetaan ihmisten turvallisuuden saavuttamiseksi välttämättömiksi. Erilaiset yhteistyömuodot tulevat silloin kyseeseen, aina senkin pohtiminen että olisiko siinä tilanteessa jäsenyyden hakemisesta hyötyä.”

Eli siinä tapauksessa, että vakaus järkkyisi Suomesta riippumattomista syistä, pitäisi harkita myös Nato-jäsenyyshakemusta?

”Se on keinovalikoimassa mukana muiden yhteistyökeinojen lisäksi. Tärkein viesti on siis se, että Suomen ei pidä etukäteen ilmoittaa kenellekään, että me emme koskaan hakisi Naton jäsenyyttä. En kannata käsien omatoimista sitomista. Siihenkin on taipumusta meidän keskustelussa ollut.Sellaisessakin tilanteessa, jossa vakaus järkkyisi, on ämpärillinen keinoja reagoida. Vain yksi niistä on Nato-jäsenyyden hakeminen.Raju diplomaattinen keino olisi jo se, jos valtiojohtomme ilmoittaisi, että ryhdymme vakavasti keskustelemaan Nato-jäsenyyden hakemisesta. Tai se, että teemme kahdenvälisiä sopimuksia muiden maiden kanssa. Tai se, jos aktivoidumme jollakin tavalla EU:n sisäisen solidaarisuuslausekkeen kanssa. Keinovalikoima on paljon laajempi kuin useasti ajatellaan.Ratkaisevaa on se, että valtiojohto osaa reagoida oikea-aikaisesti. Ei pidä pitää liian korkeana sitä kynnystä, jossa on tehtävä siirto.”

Mikä on kielitaitosi?

”Englanti ollut parikymmentä vuotta työkieleni. Ruotsi ei ole työkielen tasolla, vaikka toivoisin että se olisi.”

Mitkä rituaalit karsisit presidentin ympäriltä? Mitkä palauttaisit?

”Melkein rituaaliksi on muuttunut armahdusoikeus. Minusta sen voisi valtaoikeuksista karsia.Ihmiset odottavat presidenttiyteen liittyen tiettyä arvokkuutta. Hän edustaa kaikkia suomalaisia ja valtiollista itsenäisyyttä. Itse en sitä odottaisi, mutta monet ihmiset odottavat juhlavaa huipennusta, porilaisten marssia, kun presidentti astuu sisään.”

Porilaisten marssin käyttöä voisi siis lisätä?

”En pidä sitä hyvänä otsikkona, mutta sallisin sen, jos koetaan että ihmiset odottavat sitä.Ajatukseni lähtee siitä, että ihmisillä on oikeus tuntea tietynlaista tervettä ylpeyttä isänmaastaan. Jos presidentti tekee vaikkapa vierailun kuntaan, se on paikallisille ihmisille, järjestöille ja kunnan johdolle suuri asia.Suomalaiset ovat maanläheisellä tavalla isänmaallisia ihmisiä. Heitä sykähdyttävät tietyt asiat ja heillä täytyy olla oikeus siihen, että he voivat tuntea ylpeyttä niistä.”

Missä teet isot päätöksesi?

”Perusluonteeni on sellainen, että mielelläni hankin näkökulmia eri tavalla ajattelevilta ihmisiltä ja luen paljon. Mutta synteesin teko vaatii omaa hiljaista pohtimista. Sitä teen milloin autolla ajaessani, milloin mökillä klapeja hakatessani. Se vaatii usein aika pitkää kypsyttelyä.”

Mitä pelkäät eniten?

”Välinpitämättömyyttä.Poliitikon työtä ja mahdollista presidentin tehtävää ajatellen pohdituttaa se, että osaako lukea merkkejä oikea-aikaisesti ja reagoida riittävän aikaisessa vaiheessa. Jos on presidenttinä, sen kokee vahtivuorokseen. Kokemukseni hallinnosta on se, että yleensä mielellään ei reagoida heti vaan jäädään katsomaan ja odottamaan. Kuitenkin oikea-aikaisesti asioihin tarttuminen on ratkaisevaa sen kannalta miten kehittyvässä tilanteessa pärjätään.”