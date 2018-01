Aktiivimallista väitteleminen sähköisti presidenttiehdokkaiden keskustelua – HS seuraa hetki hetkeltä Oulun vaalitenttiä

Kuinka tiukasti ja mistä asioista Niinistö haastetaan?

Asetelma tenttiin on selkeä: presidentti Sauli Niinistö johtaa gallupeja ylivoimaisesti. Kiinnostavaa on ainakin se, millä tavalla muut ehdokkaat Niinistöä haastavat. Paavo Väyrysellä varmasti on intoa haastaa presidenttiä tiukastikin.