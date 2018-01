Tullin pääjohtaja sai syytteen virkarikoksesta, mutta jätti kertomatta asiasta esimiehelleen – ”Minulla on ollut käsitys, että poliisi ja syyttäjä pitävät työnantajan informoituna”

Politiikka

Tullin pääjohtaja sai syytteen virkarikoksesta, mutta jätti kertomatta asiasta esimiehelleen – ”Minulla on oll

Tullin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Erikoiseksi

Pääjohtaja

Toinen

Valtiovarainministeriö