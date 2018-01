Työttömät opiskelevat yhä useammin omaehtoisesti – Aktiivimallissa opinnot ovat vaihtoehto työnteolle, ja lisää helpotuksia on luvassa

Politiikka

Työttömät opiskelevat yhä useammin omaehtoisesti – Aktiivimallissa opinnot ovat vaihtoehto työnteolle, ja lisä

Vuoden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Työllistymistä

Etenkin naiset suosivat omaehtoista ammatillista tai korkeakoulutusta.

Uudenmaan

Omaehtoiseen

Omaehtoinen

Työvoimakoulutusta

Uutta

Esimerkiksi

Valmisteilla

Korkeasti