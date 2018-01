Politiikka

Paperiteollisuuden työtaistelu peruuntuu, liitot hyväksyivät sovintoesityksen

paperiteollisuudessa eivät toteudu. Ammattiliitto Pro ja Metsäteollisuus ry ilmoittivat maanantaina hyväksyneensä valtakunnansovittelijan sovintoesityksen.Pro ehti jättää työtaisteluvaroituksen paperiteollisuuteen. Lakko olisi toteutunut 17. tammikuuta–24. tammikuuta ja 31. tammikuuta–7. helmikuuta.Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus päättyi marraskuun lopussa. Sopimuksen piirissä on noin 2 400 toimihenkilöä.sisältää paperiteollisuuden toimihenkilöiden uuden työehtosopimuksen palkkaratkaisun sekä muun muassa paikallisen sopimisen edistämiseen ja henkilöstön edustajien aseman parantamiseen liittyviä tekstikysymyksiä.Metsäteollisuuden mukaan sopimus korottaa palkkoja tänä vuonna keskimäärin 1,55 prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia.Palkkaratkaisu vastaa tasoltaan liittokierroksella tähän saakka syntynyttä linjaa. Toimihenkilöiden palkat nousevat helmikuun alussa 29 euroa niin, että korotus on vähintään 0,9 prosenttia. Lisäksi jaetaan 0,65 prosentin suuruinen paikallinen erä.Ensi vuonna paperin toimihenkilöille tulee 0,65 prosentin yleiskorotus ja 0,95 prosentin paikallisesti sovittava erä.Metsäteollisuus tiedottaa sopimuksen sisältävän vastaavia tekstimuutoksia kuin paperiteollisuuden uusi työehtosopimus.Syntynyt työehtosopimus on voimassa 30. marraskuuta 2019 saakka.toimistossa on yhä kesken mekaanisen metsäteollisuuden työntekijäsopimusta koskeva työriita selä rahoitusalan työehtosopimuksia koskeva riita. Metsäteollisuuden sovittelu jatkuu tänään maanantaina, rahoitusalan huomenna tiistaina.