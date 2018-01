Niinistön ylivoima voi sekä aktivoida että passivoida äänestäjiä – Äänestysprosentti on laskenut presidentinvaalissa 1990-luvulta lähtien

Politiikka

Niinistön ylivoima voi sekä aktivoida että passivoida äänestäjiä – Äänestysprosentti on laskenut presidentinva

Runsas

Äänestysprosentti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaikissa

Kun

Presidentinvaali

Ennakkoäänestys