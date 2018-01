Presidenttiehdokkaiden arvot laitetaan pian puntariin – HS seuraa kello 20 alkaen MTV:n vaalikeskustelua suorana ja tarkastaa presidenttiehdokkaiden väitteitä

Politiikka

Presidenttiehdokkaiden arvot laitetaan pian puntariin – HS seuraa kello 20 alkaen MTV:n vaalikeskustelua suora

Ensimmäisen kierroksen vaalipäivähän on tasan viikon päästä 28. tammikuuta. Ennakkoäänestys päättyy puolestaan ylihuomenna tiistaina 23. tammikuuta. Oikeusministeriön tulospalvelun mukaan ennakkoääniä on annettu tähän mennessä jo yli miljoona, mikä tarkoittaa, että äänestysprosentti on nyt 24,2 prosenttia. Aktiivisimmin on äänestetty Satakunnassa, missä 29,7 prosenttia äänioikeutetusta on käynyt täyttämässä numeron äänestyslappuun. Mitä se mahtaakaan tarkoittaa esimerkiksi porilaisen perussuomalaisten ehdokkaan Laura Huhtasaaren kannalta vaali-iltana ennakkoäänten tullessa julki, jää nähtäväksi.



Tervetuloa mukaan seuraamaan tenttiä! Hyvää sunnuntai-iltaa ja tervetuloa mukaan seuraamaan HS:n kanssa MTV:n vaalitenttiä! Illan tentissä puhutaan erityisesti arvoista, tapahtumapaikkana on sopivasti Kallion kirkko Helsingissä. On kiinnostavaa nähdä, mitä aiheita esiin nostetaan. Ainakin pakolaiskriisin ja hädänalaisten auttamisen, ihmisoikeudet ja kauppasuhteet ja esimerkiksi Suomen aseviennin voisi otaksua olevan teemoina. Kallion kirkossa järjestettävää tenttiä seuraavat kanssasi HS:n toimittajat Paavo Teittinen ja Niko Vartiainen. Aiomme nostaa esiin ainakin omasta mielestämme keskustelun kiinnostavimpia pointteja ja tarkastaa samalla ehdokkaiden väitteitä. Meitä voi lähestyä mieluusti sähköpostitse (paavo.teittinen (at) hs.fi, niko.vartiainen (at) hs.fi) tai Twitterissä (@PaavoTeittinen, @nikovart) ja huomauttaa, jos jokin ehdokkaiden sanomisista herätti tunteita tai ihmetystä. Tentti alkaa kello 20 ja kestää kello 22 asti.