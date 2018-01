Lähes kaikki ehdokkaat vahvistaisivat EU:n roolia pakolaispolitiikasssa, Väyrynen sai kuittia ministeriajoistaan – HS seurasi Iltalehden vaalitenttiä

Politiikka

Lähes kaikki ehdokkaat vahvistaisivat EU:n roolia pakolaispolitiikasssa, Väyrynen sai kuittia ministeriajoista

Sunnuntaina

Ehdokkaiden

Sanailua

Iltalehden

HS seurasi Iltalehden tenttiä hetki hetkeltä

Lopuksi ehdokkaita pyydetään valitsemaan presidentiksi paras henkilö, kun itseä ei saa äänestää. Vanhanen: "Olin niin kaukana, että en kuullut kysymystä." Haatainen äänestäisi Merja Kyllöstä. Niinistön ehdokas olisi "yhdistelmä kaikista seitsemästä". Haavisto äänestäisi Tuula Haataista. Huhtasaari äänestäisi Vanhasta. "Tässä kävi näin, että aion vastata oman isäni mukaan. Hän sanoi, että Vanhanen on ollut ihan hyvä." Väyrynen sanoi, ettei ehtinyt kirjoittaa. "Tulitteko te jotenkin hitaaksi", Päivärinta kysyi. "Tässä tapauksessa kyllä", Väyrynen totesi. Molemmat kepulaiset jättäisivät siis äänestämättä. Pettääkö Kepu aina? Torvalds valitsisi presidentiksi Sauli Niinistön, Merja Kyllönen puolestaan Tuula Haataisen. Ehdokkaiden keskuudessa Haatainen saisi siis eniten ääniä, kaksi.



Niinistöltä kysytään vielä feministisen puolueen tämänpäiväisestä tiedotteesta. Puolue sanoi presidentin kanslian lähetelleen puolueelle painostavia viestejä. Kanslian mukaan Niinistöä siteerattiin väärin ja halusi puuttua sitaatteihin. Sananvaihto liittyi Niinistön maahanmuuttokeskustelua koskeneisiin lausuntoihin tolkun ihmisistä ja heidän vastakohdistaan eli ääripäistä. Niinistö on kiistänyt puhuneensa ääripäistä, viimeksi Ylen vallitentissä 15. tammikuuta. Ääripää-termiä hän on kuitenkin käyttänyt Facebook-päivityksessään, Iltalehti kertoi viime viikolla. "En ole puhunut kahdesta ääripäästä", Niinistö sanoi. "On hyvä puhua maahanmuutosta, mutta on tärkeä, että puhutaan faktojen kanssa. Tämä kahden ääripään keskustelu, me kaikki tiedämme, millaisen leiman se on saanut. Olen vain halunnut pitää faktoista kiinni."



Naisten pakollista asevelvollisuutta presidenttiehdokkaista ei kannata kukaan.



Lopuksi puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ehdokkaiden toimiin sen hillitsemiseksi. Väyrynen tukeutuisi EU:n yhteisiin linjauksiin. "Pitäisikö Suomen pitäytyä metsien hakkuiden lisäämisestä?" häneltä kysyttiin. "Ei! Meidän pitää lisätä hakkuita. Hyvin hoidettu metsä sitoo hiiltä", Väyrynen vastasi. Kyllösen mukaan Suomen pitää lisätä lähiruoan tuotantoa, jotta kuljetusmatkoja saataisin vähennettyä. Vanhanen nostaisi kivihiilen käytön veroa asteittain, jotta sen käytöstä päästäisiin eroon. Haavisto nostaa esille hänen aiemminkin mainitsemansa globaalin väestösopimuksen. Niinistö puolestaan pitää arktisen alueen puolustamista tärkeänä. "Jos annamme sen sulaa, menetämme koko maapallon." Väyrynen komppaa Niinistön puheita. Haatainen puolestaan vahvistaisi raideliikennettä sekä Suomessa että Euroopassa. Metsien hakkuiden kestävyys pitää hänen mukaansa turvata ja pitää nykyistä hakkuutasoa hyvänä. Vuonna 2016 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta 61,8 miljoonaa kuutiometriä. Huhtasaari haluaisi viedä cleantech-osaamista esimerkiksi Puolaan. "Sitten voitaisiin siirtää Kiinasta ja Puolasta Suomeen, koska suomalaiset tehtaat ovat jo minimoineet päästönsä", Huhtasaari visioi. Torvaldsin mukaan Suomessa pitäisi rakentaa puusta enemmän. Lisäksi hän haluaa "vihreän Saharan" eli saada puut kasvamaan Saharassa.



Vanhanen kertoo, että ehtona Väyrysen osallistumiselle Vanhasen hallitukseen oli se, ettei Väyrynen osallistu EU-politiikkaan. Väyrynen oli ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Vanhasen ja Kiviniemen hallituksissa 2007-2011. Lissabonin sopimus tuli voimaan tuolla kaudella eli vuonna 2009. "Ehto ministerintehtävään oli se, että hän ei EU-politiikkaan sotkeudu. Onneksi hän piti siitä kiinni silloin", Vanhanen sanoo. Niinistö sanoo pitävänsä käsittämättömänä, että Väyrynen sitoi oman ministeripaikkansa tuollaiseen periaatteeseen, kun hän nyt taistelee EU:n perussopimuksia vastaan.



Mikä laki astui voimaan viime heinäkuun 1. päivä? ehdokkailta kysytään. "Joku muu voi vastata minua paremmin, tunnustan tyhmyyteni", Kyllönen sanoo. Myös Nils Torvalds toteaa, ettei tiedä. Kyse on kansainvälisen sotilaallisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta laista. Sen myötä Suomen puolustusvoimat voi antaa sotilaallista apua toiselle valtiolle tai esimerkiksi kansainväliselle järjestölle. "Tiesin minä sen lain, mutta en päivämäärää", Torvalds sanoo. Laista voit lukea tarkemmin täältä: https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005219686.html



Väyrynen nostaa jälleen samoja teesejä kuin aiemmissa tenteissä. Hänen mukaansa Venäjällä ajatellaan, että Suomi on yhä enemmän yhtä kuin Nato, ja se on Niinistön syytä. Väyrynen on jo aiemmissakin tenteissä sanonut, että Suomen asemaa sotilaallisesti liittoutumattomana maana pitää selventää. "Oletko aidosti sillä kannalla, että Suomen pitää pysyä aidosti liittoutumattomana", Väyrynen kysyy Niinistöltä. "Jos käy niin, että meidät leimattaisiin vihollisiksi jo etukäteen, täytyy kysyä, menettäisimmekö edun, jolla voimme pysyä kriisien ulkopuolella", Niinistö vastasi. Viesti on edelleen kryptinen, mutta se voidaan Niinistön osalta tulkita jo hieman selvemmäksi Nato-oven avaamiseksi: olisiko kriisin tullen Suomen sama ollakin jo Naton jäsen?



Kun mainittiin sana "Nato", puheenvuorojen kiemuraisuusaste kasvoi noin 300 prosenttia. Niinistö ja Torvalds pitivät molemmat tahollaan melko pitkät ja moneen suuntaan rönsyilevät puheenvuorot. Selvimmin asian esitti Merja Kyllönen: "Nato-asiaa on jyystetty niin paljon, että eiköhän se ole tullut selväksi."



Seuraavaksi tentin keskiöön asetetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Jälleen puhutaan Natosta. Niinistö kannattaisi kansanäänestystä Natosta. Haavisto sanoo epäilevänsä, että kansanäänestyksen tarkoituksena olisi sivuuttaa Nato-jäsenyyden perustuslailliset ongelmat. "Haluaisin, että Naton kohdalla käytäisiin läpi perustuslaillinen prosessi kahden hallituksen kautta", Haavisto sanoo. "Kansanäänestyksellä katsotaan vain, mitä mieltä kansa on", Niinistö vastaa. "Minulle käy joku muukin tapa, mikäli se on legitiimi. Kansalta haetaan vain se, mitä Natokin edellyttää, eli onko kansan tuki vai ei."



Sitten ehdokkaita pyydetään kertomaan esimerkkejä vihapuheesta, joita he ovat verkossa kohdanneet. "Ne eivät ole sellaisia, mitä mielelläni kertaisin. Niissä eivät ole säästyneet vainajavaimonikaan. Ne eivät ole todellakaan sellaisia, mitä haluaisin muistella." Niinistön ensimmäinen puoliso Marja-Leena Niinistö menehtyi liikenneonnettomuudessa vuonna 1995. Niinistön mukaan olisi tärkeää, että "kaikki tolkun ihmiset eliminoisimme vihapuheen esittäjät omasta lähipiiristämme pois". Haavisto kertoo vastaavansa kaikkiin viesteihin, joita hän saa. Haavisto kertoo saavansa paljon postia seksuaaliseen suuntautumiseensa liittyen. Haavisto on rekisteröidyssä parisuhteessa ecuadorilaisen Antonio Floresin kanssa.



Ehdokkaat laitetaan käsiäänestykseen. "Pitäisikö burka kieltää Suomessa?" Vain Huhtasaari nostaa kätensä. "En ymmärrä, miksi naisesta pitää tehdä näkymätön. Se on myös turvallisuusasia. Ei meidän kulttuurissa pidä naisia verhota kokonaan", Huhtasaari sanoo. "Ei Suomessa ketään pakoteta pukeutumaan sellaiseen. Olennaista on se, ettei naisia alisteta kotona", Haatainen vastaa. "Se, että säätäisimme lailla vaatetuksesta, tuntuisi aika vieraalta. Naisilla tulee itsellään olla aidosti oikeus päättää", Vanhanen sanoo.



Haaviston mukaan Suomi on itse luonut paperittomia sulkemalla turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia jäädä. Hänen mukaansa heidän työllistämistä työmarkkinoille pitäisi edistää. "Siiloja pitäisi rikkoja. Jos ihminen on ollut Suomessa pari vuotta ja opiskellut kieltä, ei ole järkeä lähettää häntä Kabuliin." Huhtasaari nostaa jälleen esiin veteraanidiplomaatti Matti Kääriäisen kirjan Kehitysavun kirous. Hän haluaisi muun muassa saada Afrikassa toimivat yritykset maksamaan veroja Afrikassa ja vähentäisi kehitysapua, joka ei ole hänen mukaansa toiminut, vaikka sitä on maksettu 50 vuotta. Kehitysavun kirous -kirjasta kirjoitti HS:kin sen ilmestymisen aikaan pari juttua. Ne voit lukea näiden linkkien takaa: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002794365.html https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002794186.html



Haatainen nostaisi pakolaiskiintiön noin tuhanteen henkilöön vuodessa. Hänen mukaansa Suomen tulisi keskittyä juurisyiden hoitamiseen kriisialueilla, esimerkiksi sotien ja kriisien sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten hoitamiseen. Vanhasen mukaan paras keino pakolaisten auttamiseksi olisi EU:n tiiviimpi yhteistyö ja saada myös Puolan ja Unkarin kaltaiset maat mukaan. Kyllösen mukaan turvapaikanhakijoiden palautusten kohdalla on tehty virheitä esimerkiksi perheiden palautuksissa Irakiin tai Afganistaniin. "Ei Afganistan ole sellainen maa minne lähdetään lomailemaan." Sekä Kyllönen että Vanhanen ovat huolissaan pakolaisten salakuljetusten ja Välimeren ylittämisen aiheuttamista ongelmista. "Sen takia tarvitsemme EU:n yhteisen ratkaisun ja laillisen järjestelmän, jota kaikki noudattavat." Väyrynen puolestaan valvoisi ulkorajoja tarkemmin, rahoittaisi pakolaisleirejä, jotta niiden olot olisivat paremmat, ja puuttuisi pakolaisuuden juurisyihin – käsite, joka oli Haataisenkin puheessa.







Jos turvapaikanhakija on rekisteröity toiseen EU-valtioon, EU-sopimusten mukaan nojalla hänet voidaan sinne pääsääntöisesti palauttaa. Keskustelun asetelma on tuttu aiemmista tenteistä. Haatainen peräänkuuluttaa hädänalaisten auttamista. Huhtasaari ja Väyrynen haastavat Niinistöä, Vanhasen mukaan turvapaikkapolitiikka pitää hoitaa ulkorajoilla, Haatainen peräänkuuluttaa hädänalaisten auttamista ja Haavisto puolestaan pitää ikävänä, että kaikki EU-maat, kuten Unkari, eivät taakanjakoon osallistu. Jaa



Sitten puhutaan rajavalvonnasta. Väyrynen toistaa aiemmin tenteissä kertomansa tarinan siitä, kuinka hän halusi palauttaa vuonna 2015 rajatarkastukset. ”Kukaan ei ole vaatinut rajojen sulkemista, vaan osittaisten rajatarkastusten palauttamista, kuten muissa Pohjoismaissa on tehty.” Niinistö vastaa Väyryselle sanomalla, että ”lähtökohta on se, että kaikki mikä on ikävää, siitä vastaa Niinistö vuosikymmenten taakse”. Rajojen sulkemista Niinistö pitää mahdottomana temppuna. ”Kyllä me rajoilla tarkastukset teimme, mutta siinä ei mikään auttanut, kun pyydettiin turvapaikkaa.” On muistettava, että Suomi on YK:n pakolaissopimuksen jäsen ja siten velvoitettu käsittelemään turvapaikkahakemukset, eikä ihmisiä voi noin vain käännyttää pois. Jaa



Vanhanen kertoo sydänongelmien vaivanneen. Hän joutui sairaalaan sydämen rytmihäiröiden vuoksi marraskuussa. ”On tärkeää, että näistä terveystiedoista kerrotaan avoimesti. Mutta se ei tarkoita, että terveys reistailisi.” Haavisto kertoo, ettei terveysongelmia ole ollut. Haatainen puolestaan sanoo olevansa riippuvainen juoksemisesta, Kyllönen saunomisesta. Jaa



”Kuinka te voitte”, kysytään ehdokkailta. Ehdokkaat käydään läpi ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan. ”Onko teillä pysyvää lääkitystä, joka haittaisi viranhoitoa?” Torvaldsilta kysytään. ”Ei ole.” Väyryseltä puolestaan tiedustellaan hänen vanhasta lausahduksestaan, voiko vitutukseen kuolla. Sepelvaltimotaudistaan huolimatta Väyrynen sanoo työkunnon olevan ”täydellinen”. 69-vuotiaalta Niinistöltä kysytään riippuvaisuuksista. ”Pidän itseäni hyväkuntoisena ja liikun jatkuvasti. Sellaisia riippuvuuksia, jotka haittaisivat työtä, ei ole. Nikotiinivalmisteita kyllä käytän, kun tupakoinnin olen jättänyt. Ja niitä nikotiinivalmisteita olen huono jättämään.” Jaa



Ehdokkaat laitetaan piirtämään kuva siitä, mitä edustaa presidentinvaaleissa. ”Se on piirretty kuva, ei tekstiä. Se on vaalimainoksenne”, Päivärinta ohjeistaa ehdokkaita. Voi olettaa, että näistä kuvista paperilappujen kanssa syntyy meemejä. Huhtasaari on kirjoittanut paperille sanan ”isänmaallisuus” ja piirtänyt hymynaamoja sekä puita. Haavistolla kuvassa on puolestaan mökki, puu sekä Suomen lippu salossa. Väyrynen on piirtänyt lipputankoon Suomen lipun. ”Tässä tuulee vasemmalta, joka pyyhkäisee pois oikeistovirtauksen.” Niinistö on piirtänyt viisi ympyrää, jotka yhdistetään toisiinsa viivoilla. ”Tämä on yhteys.” Torvalds on piirtänyt Euroopan kartan. ”Melkein kaikki ne asiat, jotka meillä ovat haasteena, liittyvät Eurooppaan. Jos me emme ole Euroopassa, olemme lumiukkona ulkona.” ”Se on hieno”, muut kommentoivat tarkasti piirrettyä karttaa. Haataisella kuvassa on kolme yhdistynyttä sydäntä. ”Haluan, että muistaisimme inhimillisyyden. Vain yhteistyöllä ja sopimalla luomme yhteiskunnan, joka kestää.” Kyllösellä on paperilla sydän, jossa on Suomen lipun risti. Vanhanen on piirtänyt maapallon, jonka ympärillä leijuu Suomi. ”Maailma on paljon pienempi kuin itse ymmärrämmekään.” Jaa



Ehdokkaat toisensa jälkeen kehuvat vaalitilaisuuksissa olleen reippaasti väkeä ja tunnelman olleen hyvä. ”Siitä on vakaasti noustu kuin hiihtokilipailuissa”, Kyllönen toteaa murteella omista näkemyksistään. Jokainen ehdokas myös totta kai luottaa omien lukujensa olevan vaalipäivänä ennustetta korkeammat. Jaa



Tässä siis Accuscoren ennuste: 1. Sauli Niinistö: 49,2 prosenttia 2. Pekka Haavisto: 13,6 3. Paavo Väyrynen 13,2 4. Laura Huhtasaari: 7,8 5. Matti Vanhanen 5 6. Merja Kyllönen 4,7 7. Tuula Haatainen: 4,4 8. Nils Torvalds: 2,1 Jaa



Tentaattori Juha Ristamäki esittelee Accuscoren ennusteen presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen kannatusluvuista. Toiselta kierrokselta vaikuttaa. Niinistön trendi on 49,2 prosenttia, Haaviston 13,6 ja Väyrysen 13,2. Huhtasaari on neljäntenä, 7,8 prosentilla. ”Ei yllätä”, sanoo Sauli Niinistö. Hänen mukaansa saman yhtiön aiempi ennuste oli saman suuntainen. ”Minun kannaltani on tärkeää, että jollain kierroksella tulisi valittua.” Haavisto sanoo toivovansa että Accuscoren ennuste pitäisi paikkansa ja sanoo, että toisella kierroksella päästäisiin keskustelemaan asioista syvemmin. Jaa



Tentti alkaa. "Tänä iltana emme puhu toistemme päälle, mutta sitäkin suoremmin ja kaartelematta", juontaja Susanne Päivärinta aloittaa tentin. Jaa



On kiinnostavaa nähdä, nostavatko tentin juontajat Susanne Päivärinta ja Juha Ristamäki esiin päivän uutisen liittyen presidentti Sauli Niinistöön. Feministinen puolue sanoi presidentin kanslian lähetelleen puolueelle painostavia viestejä. Kanslian mukaan Niinistöä siteerattiin väärin ja halusi puuttua sitaatteihin. Sananvaihto liittyi Niinistön maahanmuuttokeskustelua koskeneisiin lausuntoihin tolkun ihmisistä ja heidän vastakohdistaan eli ääripäistä. Niinistö on kiistänyt puhuneensa ääripäistä, viimeksi Ylen vallitentissä 15. tammikuuta. Ääripää-termiä hän on kuitenkin käyttänyt Facebook-päivityksessään, Iltalehti kertoi viime viikolla. Jutun aiheesta voit lukea täältä: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005534361.html Jaa



Eilinen vaalitentti oli MTV:n järjestämä ja pidettiin Kallion kirkossa. Komea ja henkevä miljöö oli taustana suurelle arvokeskustelulle. Keskustelussa liipattiinkin muun muassa vihapuhetta, paperittomien oikeuksia ja ilmastonmuutosta, mutta tutut Venäjä, EU ja Nato olivat myös ehdokkaiden huulilla. Tentin tunnelmia voi kerrata täältä: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005533075.html Jaa



Tervetuloa mukaan! Tervehdys jälleen ja tervetuloa seuraamaan Iltalehden vaalitenttiä! Läsnä vaaliviikon käynnistävässä tentissä ovat kaikki kahdeksan ehdokasta. Lehden mukaan tentissä puhutaan Natosta, "mutta yllätyksellisempiäkin aiheita on luvassa". Kello 18 alkavaa tenttiä seuraa kanssanne tällä sivulla HS:n toimittaja Niko Vartiainen. Jaa