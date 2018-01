Politiikka

Presidenttiehdokkaat kohtaavat HS:n vaalitentissä kello 16 – HS tarkistaa ehdokkaiden väitteet tentin aikana

”Tosiasioiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistain

HS:n ja IS:n vaalitentti järjestetään Sanomatalon Mediatorilla tiistaina 23.1. kello 16–18. Tilaisuus on avoin ja maksuton.