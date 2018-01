Arvion mukaan Kiina ohittaa Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena 2030-luvulla.

Miten Suomi pärjää uudessa maailmanjärjestyksessä, jossa Kiina on suurin talous ja Intia kolmanneksi suurin talous, ehdokkailta kysytään.

Torvalds sanoo näkymän olevan huolestuttava.

”Jos me emme ole mukana siinä valtavan nopeassa teknologisessa kehityksessä, takalauta aukeaa erittäin ikävällä tavalla viennistä riippuvaiselle pohjoiselle maalle. Vaikka jotkut puhuvat siitä, että EU vie itsenäisyyden – se on hölynpölyä – Suomen täytyy olla siinä mukana, tai muutoin Suomi jää Hylkysyrjäksi, jossa presidenttinä on Väyrynen”, Torvalds sanoo.

Niinistön mukaan ryhmänä Aasia tulee nyt.

”Läntinen talous kasvaa, mutta vaatimattomasti. Meidän täytyy olla siinä mukana. Olen kovin paljon Nilsin kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan on ryhdistäydyttävä. Jos Saksa on jäämässä jälkeen, se on merkki siitä. Euroopan potentiaali on maailman suurin, mutta sitä ei nyt tehokkaasti käytetä.”