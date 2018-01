Politiikka

Sampo Terhon blogikirjoitus avaa hallituksen ”kauhun tasapainoa”

Sininen

”Ensinnäkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terhon

Tämä

Hallituksen

Juha

Hankkeessa

Sinisistä

Ongelmana

Hyvä

Nyt

Sinisten

Kansanvallan