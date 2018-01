Ylen kysely: Niinistön kannatus pudonnut 63 prosenttiin, Haaviston suosio noussut eniten, Huhtasaari ja Väyrynen tasoissa

Politiikka

Ylen kysely: Niinistön kannatus pudonnut 63 prosenttiin, Haaviston suosio noussut eniten, Huhtasaari ja Väyryn

Ylen

Toisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Edellispäivänä

Kummassakin

Suurin

Löydä oma ehdokkaasi HS:n vaalikoneen avulla: