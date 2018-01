Nuorten syrjäytyminen herättää keskustelua presidenttiehdokkaissa – HS seuraa käynnissä olevaa Ylen tenttiä ja tarkastaa ehdokkaiden väitteitä

Mielenkiintoista nähdä, saavatko Yleisradion ammattilaiset puhallettua tenttiin mielenkiintoa, kun vaalitenttejä on käyty läpi jo liuta ja aiheet väkisinkin toistavat itseään jossain määrin. Tämä toki riippuu myös presidenttiehdokkaista.

Mistä sitten voisi puhua, josta ei ole jo puhuttu?

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen huomautti osuvasti HS:n Läpihuutovaalit-podcastissa, että Euroopan unionin tulevaisuus - ja ylipäänsä EU - on jäänyt näissä vaalikeskusteluissa vahvasti taka-alalle.

Tämä on siinä mielessä ymmärrettävää, että pääministeri, ei presidentti, johtaa Suomen EU-politiikkaa. Mutta toisaalta EU on valtavan tärkeä asia Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja ylipäänsä kansakunnan menestyksen kannalta. Kun Ranska ja Saksa alkavat merkittävällä tavalla muovata unionin tulevaisuutta, ja isoja kysymyksiä on edessä, on hiukan hullunkurista ettei presidenttiehdokkailta ole tivattu EU:sta juuri mitään. "EU-keskustelu" tuntuu redusoituneen siihen, että Paavo Väyrynen syyttää Sauli Niinistöä EU:n sotilasliiton ajamisesta. Virheellisesti, lisättäköön.

Toinen asiakokonaisuus, josta voisi irrota laajempaa keskustelua, on Nato. Tutkija Mari K. Niemi on kiinnittänyt huomiota siihen, että keskustelu Natosta on pyörinyt pitkälti mahdollisen liittymisen koreografian ympärillä sen sijaan että mietittäisiin, mihin kaikkeen liittyminen tai liittymättömyys voisi pidemmällä aikavälillä vaikuttaa.

Pian nähdään mihin tässä tentissä keskitytään!