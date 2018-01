Politiikka

Yliopistoille yhteinen ylioppilaskokeiden pisteytysmalli toukokuussa – pitkän matematiikan ”ylivalta” supistuu

Pitkän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marraskuussa

Esitys

Tulollaan

Päämäärä

”Pisteytystyökalun

Maanantaina

Ehdotettua

Tilalle